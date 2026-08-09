Golf labda méretű hólyagok jelentek meg a nő kezén ettől a népszerű koktéltól

Súlyos, másodfokú égési sérüléseket szenvedett egy New York-i nő, miután egy délután alatt körülbelül 30 lime-ot facsart ki a barátja születésnapi partijára. A nő ezután a medence mellett napozott, és csak később derült ki, hogy a citruslé komoly bőrreakciót okozott.

Golf labda méretű hólyagok jelentek meg a nő kezén a margarita után

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Margaritát készített, aztán napozni ment, borzalmas lett a vége

Haley Peacock Brooklynban élő dizájner egy TikTok-videóban számolt be a történtekről, és arra figyelmeztette követőit, hogy citrusfélék facsarása után ne menjenek közvetlenül a napra.

A nő egy nagy adag koktélt készített 25 vendég számára. Miután végzett a lime-okkal, egyszerűen leöblítette a kezét, majd egész nap a medencénél pihent. Akkor még semmi szokatlant nem érzett.

Másnap azonban a keze vörös, duzzadt és rendkívül fájdalmas lett. Brooklynba visszatérve már folyadékkal telt hólyagok jelentek meg rajta, amelyek közül néhány állítólag golf labda méretűre nőtt. Orvosi ellátásra és vastag kötésre is szüksége volt.

A jelenséget „margaritaégésnek”, orvosi nevén fitofotodermatitisznek nevezik. Ez akkor alakulhat ki, amikor bizonyos növényi nedvekben található fényérzékenyítő anyagok napfény hatására reakcióba lépnek a bőrrel. A következmény akár súlyos gyulladás és hólyagosodás is lehet.

A lime az egyik leggyakoribb kiváltó, de a zeller, a füge, az édeskömény, a sárgarépa és a petrezselyem is okozhat hasonló reakciót.

Peacock ezért nyomatékosan arra kéri az embereket, hogy citrusfélék facsarása után alaposan mossák meg a kezüket szappannal, és ne menjenek közvetlenül a napra.