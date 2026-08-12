Profi MMA-harcossal verekedett össze Mark Zuckerberg – videó

Mark Zuckerberg Merab Dvalishvili grúz MMA-harcossal, a UFC korábbi bajnokával csapott össze egy úszó platformon. A milliárdos komoly találatokat is bevitt, végül pedig mindketten a tóban kötöttek ki.

Mark Zuckerberg egy tó közepén csapott össze Merab Dvalishvili grúz MMA-harcossal. A videón komoly ütések, rúgások és látványos jelenetek láthatók (A képen a Meta vezérigazgatója) Fotó: Maya Anwar/Bloomberg/Getty Images

Ki gondolta volna, hogy a világ egyik legismertebb milliárdosa ilyen keményen odateszi magát egy profi ketrecharcos ellen? Mark Zuckerberg egy tó közepén felállított úszó platformon mérte össze erejét Merab Dvalishvilivel, a világ legismertebb MMA-szervezetének számító UFC korábbi harmatsúlyú bajnokával.

Mark Zuckerberg felvette a versenyt az MMA-harcossal

A videón jól látszik, hogy Zuckerberg nem csak statisztának érkezett. Több ütést és testre mért rúgást is bevitt, sőt egy földrevitelt is bemutatott a grúz MMA-harcos ellen. A küzdelem közben még Dvalishvilit is lerúgta a platformról a vízbe, mire a korábbi bajnok visszamászott, majd ő hajította a tóba a Meta vezérigazgatóját.

Évek óta együtt edz a legnagyobb sztárokkal

Zuckerberg évek óta komolyan edz küzdősportokat. A világjárvány idején kezdett dzsiudzsucuzni, 2023-ban pedig arany- és ezüstérmet szerzett egy versenyen. Több ismert MMA-sztárral is együtt edzett, köztük Alex Pereirával, Alexander Volkanovskival és Israel Adesanyával. Korábbi edzője, Dave Camarillo egyenesen egyik legjobb tanítványának nevezte a techmilliárdost – írja a Yahoo.com.