35 éves Mars csokiszelet került elő egy házból – a mai változat eltörpül mellette - videó

Nem mindennapi finomságra bukkant egy TikToker egy zsúfolásig megtelt ingatlan kipakolása közben. A nő egy 1991-es Mars szeletet talált, majd kíváncsiságból vett egy mai változatot is, hogy egymás mellé tegye őket.

Egy 35 éves Mars szelet mutatta meg igazán, mennyit változott a kedvenc csokink az évtizedek alatt.

Fotó: JAKUB PORZYCKI / AFP

A régi Mars több mint 50 százalékkal nagyobb

A takarítással foglalkozó Victoria először csak megmutatta a különös „leletet”, ám a videója hamar nagy figyelmet kapott. A követők pedig rögtön azt akarták tudni, hogy mekkora lehet a különbség egy 1991-es és egy 2026-os Mars között.

Nem sokat váratott magára az összehasonlítás, a különbség pedig látványos:

az 1991-es Mars 62,5 grammot nyomott, míg a 2026-os mindössze 40 grammos.

A régi szelet így több mint 50 százalékkal nehezebb volt.

Nézzétek, mekkora ez az 1991-es Mars! Kicsi a kezem, de ez hatalmas

– mondta a TikToker.

A méretkülönbség láttán nem meglepő módon rögtön előkerült a zsugorfláció témája is. Ráadásul az árak sem maradtak a régiek:

1991-ben egy Mars nagyjából 30 pennybe, vagyis 140 forintba került Nagy-Britanniában, ma pedig körülbelül 1 fontot, azaz 460 forintot kérnek érte.

Úgy tűnik, ez az a helyzet, amikor tényleg igaz az idősek által unalomig ismételt mondás: „Bezzeg az én időmben!” – a Mars legalábbis akkor még jóval nagyobb volt.

Na, és azt tudta, hogy már az étcsokoládé illata is lendíthet egyet az edzésen?