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mars szelet

35 éves Mars csokiszelet került elő egy házból – a mai változat eltörpül mellette - videó

1 órája
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"Bezzeg az én időmben!" Ezúttal tényleg van alapja az idősek unalomig ismert mondásának: egy 35 éves Mars szelet került elő, és a mai változat szinte eltörpül mellette.
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mars szelettiktokercsokoládé

Nem mindennapi finomságra bukkant egy TikToker egy zsúfolásig megtelt ingatlan kipakolása közben. A nő egy 1991-es Mars szeletet talált, majd kíváncsiságból vett egy mai változatot is, hogy egymás mellé tegye őket.

Mars
Egy 35 éves Mars szelet mutatta meg igazán, mennyit változott a kedvenc csokink az évtizedek alatt.
Fotó: JAKUB PORZYCKI / AFP

A régi Mars több mint 50 százalékkal nagyobb

A takarítással foglalkozó Victoria először csak megmutatta a különös „leletet”, ám a videója hamar nagy figyelmet kapott. A követők pedig rögtön azt akarták tudni, hogy mekkora lehet a különbség egy 1991-es és egy 2026-os Mars között.

@pocketrocketscleaning Wow look at the size of this 35 year old Mars Bar! #mars #vintage #hoarder #cleaner #fyp ♬ original sound - Victoria ☣️

Nem sokat váratott magára az összehasonlítás, a különbség pedig látványos: 

az 1991-es Mars 62,5 grammot nyomott, míg a 2026-os mindössze 40 grammos. 

A régi szelet így több mint 50 százalékkal nehezebb volt.

Nézzétek, mekkora ez az 1991-es Mars! Kicsi a kezem, de ez hatalmas

 – mondta a TikToker.

@pocketrocketscleaning Replying to @ladyboo2202 lots of you asking for a comparison! Look at this! @mars #mars #hoarder #specialistclean #cleaner #fyp ♬ original sound - Victoria ☣️

A méretkülönbség láttán nem meglepő módon rögtön előkerült a zsugorfláció témája is. Ráadásul az árak sem maradtak a régiek: 

1991-ben egy Mars nagyjából 30 pennybe, vagyis 140 forintba került Nagy-Britanniában, ma pedig körülbelül 1 fontot, azaz 460 forintot kérnek érte.

Úgy tűnik, ez az a helyzet, amikor tényleg igaz az idősek által unalomig ismételt mondás: „Bezzeg az én időmben!” – a Mars legalábbis akkor még jóval nagyobb volt.

Na, és azt tudta, hogy már az étcsokoládé illata is lendíthet egyet az edzésen?

 

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