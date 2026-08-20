Halloween-maszkos férfi riogatja a lakókat, videóra is veszi az üldözéseket – videók

A különös incidens augusztus 12-én, a hajnali órákban kezdődött Philadelphia belvárosában. A rendőrség szerint a maszkos férfi 5 óra 18 perc körül a 15. és a Chestnut Street kereszteződésénél több emberhez is odament, és megpróbálta megijeszteni vagy provokálni őket.
A férfi egy jellegzetes, a Chucky babára emlékeztető Halloween-maszkot viselt, a telefonjával rögzíthette is a találkozásokat.
Nem sokkal később egy, a Chestnut Streeten található üzletbe is bement. A férfit azonban nem szolgálták ki, részben azért, mert a maszkot viselte és zavartan viselkedett. Ezután elhagyta az üzletet.
A férfi ezt követően tovább folytatta a belvárosban a furcsa viselkedést, és újabb embereket vett célba. Egy férfit például üldözőbe vett, miután valamit mondott neki.
Egy kocogó nőt is üldözött
A legmegrázóbb jelenet nem sokkal később, körülbelül fél hatkor történt a városháza közelében. A férfi ekkor egy kocogó nőt vett célba.
A rendőrség beszámolója szerint a férfi a telefonját a nő arca elé tartotta, majd megkérdezte tőle:
Készen állsz meghalni?
A kérdést ezután ismét feltette.
A nő megijedt és menekülni kezdett. Miközben megpróbált elfutni, segítségért kiabált, és a menekülés közben megsérült a lába. A maszkos férfi végül abbahagyta az üldözést, és a 15. utca felé indult.
Ezután a Suburban Station metróállomásra ment, ahol eltűnt a hatóságok szeme elől. A rendőrség később a térfigyelő kamerák felvételeit is vizsgálni kezdte.
Egy másik nő szembeszállt vele
A történteknek volt egy másik szemtanúja is. A Jameka néven azonosított nő azt mondta, hogy észrevette, amint a maszkos férfi a kocogó nő után indult. Megpróbálta figyelmeztetni a futót: a kereszteződés túloldaláról integetett neki, és jelezte, hogy valaki követi.
A kocogó ezt észrevette, majd menekülni kezdett. A férfi később egy kávézóba próbált bemenni, ekkor került összetűzésbe Jamekával.
A nő végül szembefordult vele, és mellkason rúgta.
Elmondása szerint a férfi zavartnak tűnt, és nem látta rajta, hogy egyértelmű célja lenne, a táskáját sem próbálta elvenni – írja a Mirror.
A kávézó egyik dolgozója arról számolt be, hogy a férfi az egyik munkatársukat is zaklatta, de egy biztonsági őr közbelépett. A beszámolók szerint az incidensek során senki sem szenvedett súlyos sérülést.
A rendőrség keresi a maszkos férfit
A philadelphiai rendőrség szerint a férfi körülbelül 16 és 20 év közötti lehet. A hatóságok azt is közölték, hogy egy alkalommal úgy viselkedett, mintha fegyver lenne nála, bár a felvételeken nem látható fegyver – írja a Newser.
A rendőrség több bűncselekmény miatt is eljárhat vele szemben, köztük terrorisztikus fenyegetés, zaklatás, egyszerű testi sértés és megfélemlítés miatt.
A hatóságok jelenleg is keresik a férfit.
A történtek több helyi lakost is nyugtalanítanak. Egy szemtanú szerint az egész olyan volt, mintha egy különös játék része lenne, mások pedig arról beszéltek, hogy a történtek miatt már az útvonalaik vagy a napirendjük megváltoztatását fontolgatják.
Maszkos támadó rontott rá egy ügyintézőre Zalaszentgróton
Azonosították és őrizetbe vették azt az eltakart arcú férfit, aki Zalaszentgróton folyadékot locsolt egy szakügyintézőre a Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint. A maszkos támadóval szemben közfeladatot ellátó személy elleni erőszak gyanúja miatt indult eljárás.