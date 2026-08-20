Halloween-maszkos férfi riogatja a lakókat, videóra is veszi az üldözéseket – videók

A különös incidens augusztus 12-én, a hajnali órákban kezdődött Philadelphia belvárosában. A rendőrség szerint a maszkos férfi 5 óra 18 perc körül a 15. és a Chestnut Street kereszteződésénél több emberhez is odament, és megpróbálta megijeszteni vagy provokálni őket.

A maszkos férfi egy futó nőt is üldözőbe vett és fenyegetett

Fotó: Twitter/X

A férfi egy jellegzetes, a Chucky babára emlékeztető Halloween-maszkot viselt, a telefonjával rögzíthette is a találkozásokat.

Nem sokkal később egy, a Chestnut Streeten található üzletbe is bement. A férfit azonban nem szolgálták ki, részben azért, mert a maszkot viselte és zavartan viselkedett. Ezután elhagyta az üzletet.

A férfi ezt követően tovább folytatta a belvárosban a furcsa viselkedést, és újabb embereket vett célba. Egy férfit például üldözőbe vett, miután valamit mondott neki.

A Masked man is on the loose in Philadelphia after allegedly chasing down and assaulting a woman while wearing a doll mask, police said.



The unidentified man was seen on Wednesday near City Hall and asked one woman if she was "ready to die"



Police said the man, who was wearing… pic.twitter.com/MZAc5ZL7Of — NYC News 24 🗞️ (@NYCNews24) August 19, 2026

Egy kocogó nőt is üldözött

A legmegrázóbb jelenet nem sokkal később, körülbelül fél hatkor történt a városháza közelében. A férfi ekkor egy kocogó nőt vett célba.

A rendőrség beszámolója szerint a férfi a telefonját a nő arca elé tartotta, majd megkérdezte tőle:

Készen állsz meghalni?

A kérdést ezután ismét feltette.

😨"Are You Ready To Die?"😨 Creepy Masked Person Chasing Women Asked Her



👀LOOKING👀 The Philadelphia Police Department is actively searching for a masked man who has been chasing, harassing, and threatening people indiscriminately near City Hall in Center City



Philadelphia… pic.twitter.com/CBsB534vGo — American Crime Stories (@AmericanCrime01) August 17, 2026

A nő megijedt és menekülni kezdett. Miközben megpróbált elfutni, segítségért kiabált, és a menekülés közben megsérült a lába. A maszkos férfi végül abbahagyta az üldözést, és a 15. utca felé indult.

Ezután a Suburban Station metróállomásra ment, ahol eltűnt a hatóságok szeme elől. A rendőrség később a térfigyelő kamerák felvételeit is vizsgálni kezdte.

Egy másik nő szembeszállt vele

A történteknek volt egy másik szemtanúja is. A Jameka néven azonosított nő azt mondta, hogy észrevette, amint a maszkos férfi a kocogó nő után indult. Megpróbálta figyelmeztetni a futót: a kereszteződés túloldaláról integetett neki, és jelezte, hogy valaki követi.

A kocogó ezt észrevette, majd menekülni kezdett. A férfi később egy kávézóba próbált bemenni, ekkor került összetűzésbe Jamekával.

A nő végül szembefordult vele, és mellkason rúgta.

Elmondása szerint a férfi zavartnak tűnt, és nem látta rajta, hogy egyértelmű célja lenne, a táskáját sem próbálta elvenni – írja a Mirror.