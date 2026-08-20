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Philadelphia

Halloween-maszkos férfi riogatja a lakókat, videóra is veszi az üldözéseket – videók

49 perce
Olvasási idő: 9 perc
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Bizarr jelenetek játszódtak le Philadelphia belvárosában, ahol egy maszkot viselő fiatal férfi több embert is zaklatott és megfenyegetett. A maszkos férfi egy kocogó nőt is üldözőbe vett, miközben telefonját az arca elé tartva azt kérdezgette tőle, hogy készen áll-e meghalni.
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Philadelphiaüldözésmaszkos

A különös incidens augusztus 12-én, a hajnali órákban kezdődött Philadelphia belvárosában. A rendőrség szerint a maszkos férfi 5 óra 18 perc körül a 15. és a Chestnut Street kereszteződésénél több emberhez is odament, és megpróbálta megijeszteni vagy provokálni őket.

maszkos férfi
A maszkos férfi egy futó nőt is üldözőbe vett és fenyegetett
Fotó: Twitter/X

A férfi egy jellegzetes, a Chucky babára emlékeztető Halloween-maszkot viselt, a telefonjával rögzíthette is a találkozásokat.

Nem sokkal később egy, a Chestnut Streeten található üzletbe is bement. A férfit azonban nem szolgálták ki, részben azért, mert a maszkot viselte és zavartan viselkedett. Ezután elhagyta az üzletet.

A férfi ezt követően tovább folytatta a belvárosban a furcsa viselkedést, és újabb embereket vett célba. Egy férfit például üldözőbe vett, miután valamit mondott neki.

Egy kocogó nőt is üldözött

A legmegrázóbb jelenet nem sokkal később, körülbelül fél hatkor történt a városháza közelében. A férfi ekkor egy kocogó nőt vett célba.

A rendőrség beszámolója szerint a férfi a telefonját a nő arca elé tartotta, majd megkérdezte tőle:

Készen állsz meghalni?

A kérdést ezután ismét feltette.

A nő megijedt és menekülni kezdett. Miközben megpróbált elfutni, segítségért kiabált, és a menekülés közben megsérült a lába. A maszkos férfi végül abbahagyta az üldözést, és a 15. utca felé indult.

Ezután a Suburban Station metróállomásra ment, ahol eltűnt a hatóságok szeme elől. A rendőrség később a térfigyelő kamerák felvételeit is vizsgálni kezdte.

Egy másik nő szembeszállt vele

A történteknek volt egy másik szemtanúja is. A Jameka néven azonosított nő azt mondta, hogy észrevette, amint a maszkos férfi a kocogó nő után indult. Megpróbálta figyelmeztetni a futót: a kereszteződés túloldaláról integetett neki, és jelezte, hogy valaki követi.

A kocogó ezt észrevette, majd menekülni kezdett. A férfi később egy kávézóba próbált bemenni, ekkor került összetűzésbe Jamekával.

A nő végül szembefordult vele, és mellkason rúgta.

Elmondása szerint a férfi zavartnak tűnt, és nem látta rajta, hogy egyértelmű célja lenne, a táskáját sem próbálta elvenni – írja a Mirror.

A kávézó egyik dolgozója arról számolt be, hogy a férfi az egyik munkatársukat is zaklatta, de egy biztonsági őr közbelépett. A beszámolók szerint az incidensek során senki sem szenvedett súlyos sérülést.

A rendőrség keresi a maszkos férfit

A philadelphiai rendőrség szerint a férfi körülbelül 16 és 20 év közötti lehet. A hatóságok azt is közölték, hogy egy alkalommal úgy viselkedett, mintha fegyver lenne nála, bár a felvételeken nem látható fegyver – írja a Newser.

A rendőrség több bűncselekmény miatt is eljárhat vele szemben, köztük terrorisztikus fenyegetés, zaklatás, egyszerű testi sértés és megfélemlítés miatt.

A hatóságok jelenleg is keresik a férfit.

A történtek több helyi lakost is nyugtalanítanak. Egy szemtanú szerint az egész olyan volt, mintha egy különös játék része lenne, mások pedig arról beszéltek, hogy a történtek miatt már az útvonalaik vagy a napirendjük megváltoztatását fontolgatják.

Maszkos támadó rontott rá egy ügyintézőre Zalaszentgróton

Azonosították és őrizetbe vették azt az eltakart arcú férfit, aki Zalaszentgróton folyadékot locsolt egy szakügyintézőre a Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint. A maszkos támadóval szemben közfeladatot ellátó személy elleni erőszak gyanúja miatt indult eljárás.

 

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