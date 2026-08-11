A McDonald’sban tartották az esküvőt, közben zavartalanul ment a kiszolgálás - videó

Nem mindenkinek kell kastély, több száz vendég és méregdrága lagzi a nagy naphoz. Jamie és George Callicoatnak például egy ohiói McDonald’s tökéletesen megfelelt – ráadásul nem véletlenül választották éppen ezt a helyet.

A pár abban a McDonald’s étteremben házasodott össze, ahol annak idején egymásra találtak.

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Itt találkoztak, itt dolgoznak, most itt házasodtak

A pár az Akronban található McDonald’s étteremben mondta ki a boldogító igent, ahol annak idején megismerkedtek, és ahol jelenleg is együtt dolgoznak. A menyasszony egy dolgozói helyiségből érkezett a vendégtérbe, majd kezdetét vette a szokatlan ceremónia – számolt be az esetről a 330ToGo.

Az egész sztoriban talán az a legjobb, hogy a szertartás alatt állítólag a McDrive is zavartalanul működött.

Vagyis miközben éppen a pár kimondta a boldogító igent, a háttérben nagyüzemben készültek a hamburgerek és a sült krumplik.

Egy fontos kérdés azért maradt

A különleges esküvő hamar felkapott lett a közösségi médiában is. A kommentelők közül volt, aki azt írta, ő biztosan még több édes-savanyú szószt kért volna a szertartás közben.

Imádom, hogy ezt választották, de arra nem számítottam, hogy a virágokat egy gyerekmenüs dobozból húzzák elő

– írta egy másik kommentelő.

Egy fontos kérdés azonban még nyitva maradt: vajon az esküvő napján működött a McDonald’s fagylaltgépe?

A McDonald’s körül azonban nem minden történet ennyire vidám. A gyorsétteremlánc most egy furcsa per miatt került a figyelem középpontjába: egy amerikai nő azt állítja, hogy a túl forró sült krumpli megégette a száját, ezért kártérítést követel.