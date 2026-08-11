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atomerőmű

Nem várt támadás bénította meg a francia atomerőművet, három reaktor leállt

1 órája
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Hatalmas medúzaraj érte el Franciaország egyik legnagyobb atomerőművét, ezért három reaktort is le kellett állítani. Az EDF szerint az intézkedés nem veszélyeztette sem az erőmű biztonságát, sem a környezetet.
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atomerőműfranciaországgravelines atomerőmű

Hatalmas medúzaraj bénította meg a franciaországi Gravelines atomerőmű működését. Három reaktort hétfő este leállítottak, egy negyedik teljesítményét pedig a felére csökkentették a medúzák miatt.

medúzák
Három reaktort is leállítottak, miután medúzák lepték el az erőművet.
Fotó: Minakryn Ruslan / Shutterstock

Medúzák okoznak fennakadást Franciaországban

A Franciaország északi részén található Gravelines atomerőmű hat reaktora egyenként 900 megawatt teljesítményű, így az üzem összesen 5,4 gigawatt energiát képes termelni. Az erőmű hűtéséhez egy, az Északi-tengerhez kapcsolódó csatorna vizét használják.

A medúzaraj miatt a 2-es, 3-as és 4-es reaktort leállították, az 1-es reaktor teljesítményét pedig 50 százalékra korlátozták elővigyázatosságból. Az 5-ös reaktor karbantartás miatt amúgy is állt, míg a 6-os továbbra is teljes kapacitással működik.

A medúzák eltömíthetik az erőmű hűtőrendszerének szűrőit, így akadályozhatják a hűtővíz áramlását. Ilyenkor a biztonsági rendszerek automatikusan leállítják az érintett reaktorokat, még mielőtt veszélyes helyzet alakulna ki.

Az EDF már tavaly is szembesült hasonló problémával, amikor a teljes erőmű működését le kellett állítani a medúzák miatt. 

Azóta kamerákat és új szűrőrendszereket telepítettek, valamint halászati és tengeri mentőszervezetekkel is együttműködnek a rajok megfigyelésében.

A mostani raj után halászhajókat is bevetettek, a már az erőműhöz jutott medúzákat pedig vákuumos járművekkel távolítják el. Az EDF szerint a takarítás hamarosan befejeződik, így a reaktorok várhatóan gyorsan újraindulhatnak.

A vállalat hangsúlyozta, hogy az eset nem veszélyeztette az erőmű dolgozóit, a létesítmény biztonságát vagy a környezetet. A szakemberek ugyanakkor arra figyelmeztetnek, hogy a hasonló medúzarajok a klímaváltozás, az invazív fajok terjedése, a ragadozók élőhelyének csökkenése és a túlhalászás miatt egyre gyakoribbá válhatnak.

 

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