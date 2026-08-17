Rátámadt egy barna medve a futónőre, nem mindennapi, ahogy megmenekült

Az alaszkai Hal- és Vadgazdálkodási Minisztérium szerint a futónő medveriasztó spray-vel védekezett, így sikerült elmenekülnie. A sérültet kórházba szállították, sérülései nem voltak életveszélyesek.

Medve támadt a futónőre.

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A hatóság biológusai átvizsgálták a támadás helyszínét és mintákat is gyűjtöttek, de a medvét már nem találták meg. Az ösvény bejáratánál figyelmeztető táblákat helyeztek ki, a túrázókat pedig arra kérik, hogy ne menjenek a lezárt útvonalakra.

A szakemberek szerint a sűrű nyári növényzet miatt könnyebb meglepni egy medvét.

A túrázóknak azt tanácsolják, hogy lehetőleg csoportosan közlekedjenek, keltsenek zajt, legyen náluk medveriasztó spray, és soha ne közelítsenek az állatokhoz.

Ha valaki medvével találkozik, nem szabad elfutnia. Nyugodtan kell viselkedni, lassan hátrálni, miközben szemmel kell tartani az állatot. Ha a medve közeledni vagy támadni kezd, érdemes megállni, és csak akkor használni a riasztót, amikor az állat megfelelő távolságra ér.

A mostani támadás alig egy hónappal azután történt, hogy Anchorage-ben egy másik nőt is megtámadott egy medve. A júliusi esetben a nő egy barátjával és három kutyával sétált, amikor az állat rájuk támadt. A hatóságok szerint az áldozat akkor sem szenvedett életveszélyes sérüléseket.