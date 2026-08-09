Medve támadt egy kerékpárosra Túrócszentmárton közelében

A Túrócszentmárton (Martin) közelében fekvő Valcsai-völgyben (Valčianska dolina) kerékpározott egy férfi szombat este, amikor egyszer csak rátámadt egy medve. Az állat, miután lerántotta a biciklijéről a férfit, többször megharapta és több helyen megsebesítette, ennek ellenére sikerült a saját erejéből eljutnia a legközelebbi üdülőházakhoz, ahonnan a segélyhívón keresztül értesítették a mentőket.

Medve támadt rá egy kerékpárosra a Valcsai-völgyben / Fotó: Angyalosi Beata / Shutterstock

Medve támadt rá egy kerékpárosra a Valcsai-völgyben

A helyszínre két mentőegység érkezett, majd a férfit több nyílt sebbel a túrócszentmártoni kórházba szállították, ahol megműtötték. Jelenleg az egyetemi kórház ortopédiai osztályán ápolják: úgy tudni, az állapota stabil - írja a Paraméter.

A Fatra barnamedve-beavatkozó csoportja a támadás után a rendőrséggel közösen átvizsgálta a környéket, ám nem sikerült megtalálniuk az állatot, ahogy olyan élelmet vagy etetőhelyet sem, amely odavonzhatta a medvét. A szakemberek késő estig figyelték a területet, majd vasárnap kora reggeltől folytatták a keresést. A beavatkozó csoport és a helyi önkormányzat fokozott óvatosságra kéri a Valcsai-völgy lakóit, üdülőtulajdonosait és látogatóit.