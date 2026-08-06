Mezőn dolgozó testvérpárt marcangolt szét egy medve

A támadás Chhattisgarh állam Kanker körzetében, Largaon Markatola falu közelében történt. A medve egyik bocsát korábban holtan találták a térségben, ami a hatóságok szerint magyarázhatja az állat agresszív viselkedését.

Egy medve támadt három, mezőn dolgozó testvérre Indiában. Ketten meghaltak, húguk súlyosan megsérült, az agresszív állatot elkábították (illusztráció)

Fotó: KEN MARSH / Connect Images

Halálra marcangolt két testvért egy medve Indiában

Két ember meghalt, fiatalabb testvérük pedig súlyosan megsérült, amikor egy nőstény medve rátámadt a mezőn dolgozó családtagokra Indiában. A tragédia szerda reggel történt, miközben a három testvér mezőgazdasági munkát végzett.

A 40 éves Chamrin Jurri és 38 éves öccse, Halalkhor Jurri a helyszínen életét vesztette. Harmincéves húguk, Khorin Bai megpróbált segíteni rajtuk, de a medve őt is súlyosan megsebesítette. A nőt sürgősen egy raipuri kórházba szállították.

A támadás az indiai Chhattisgarh állam Kanker körzetében, Largaon Markatola falu közelében történt. Az állat a Narharpur erdővidékről érkezhetett, és a helyiek szerint már napok óta a környéken kóborolt.

A sikolyokat meghalló falusiak botokkal és kiabálással próbálták elűzni a medvét, amely a támadás után is a holttestek közelében maradt. A rendőrök és az erdészet munkatársai csak nehezen tudták megközelíteni az áldozatokat. Az agresszíven viselkedő állatot végül elkábították. A hatóságok szerint a medve egyik bocsát korábban holtan találták a közelben, ami magyarázhatja támadó viselkedését – írja a The Sun.

Rátörte a vendégekre a hotelszoba ajtaját egy medve – videó

Barna medve tört be egy hotelszobába Tibetben, az ott lévő két vendég rémülten figyelte az állatot. A medvetámadás veszélye miatt a szálloda azonnal megerősítette a biztonsági intézkedéseket.

Medve tartja rettegésben a japán várost: hűtőket fosztogat és házakba tör be

Egy japán kisváros lakói hetek óta különös betöréssorozattal néznek szembe. Egy medve több házba is bejutott, hűtőszekrényeket fosztogatott, ezért a hatóságok csapdákkal és elektromos kerítésekkel próbálják elfogni.