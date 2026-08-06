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medve

Mezőn dolgozó testvérpárt marcangolt szét egy medve

27 perce
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Tragédiába torkollott három testvér hétköznapinak induló mezőgazdasági munkája Indiában. Egy medve támadt rájuk szerda reggel egy mezőn, két testvér meghalt, húguk pedig súlyosan megsérült.
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medveindiábantestvérmedvetámadássúlyosan megsérült

A támadás Chhattisgarh állam Kanker körzetében, Largaon Markatola falu közelében történt. A medve egyik bocsát korábban holtan találták a térségben, ami a hatóságok szerint magyarázhatja az állat agresszív viselkedését.

Egy medve támadt három, mezőn dolgozó testvérre Indiában. Ketten meghaltak, húguk súlyosan megsérült, az agresszív állatot elkábították.
Egy medve támadt három, mezőn dolgozó testvérre Indiában. Ketten meghaltak, húguk súlyosan megsérült, az agresszív állatot elkábították (illusztráció)
Fotó: KEN MARSH / Connect Images

Halálra marcangolt két testvért egy medve Indiában

Két ember meghalt, fiatalabb testvérük pedig súlyosan megsérült, amikor egy nőstény medve rátámadt a mezőn dolgozó családtagokra Indiában. A tragédia szerda reggel történt, miközben a három testvér mezőgazdasági munkát végzett.

A 40 éves Chamrin Jurri és 38 éves öccse, Halalkhor Jurri a helyszínen életét vesztette. Harmincéves húguk, Khorin Bai megpróbált segíteni rajtuk, de a medve őt is súlyosan megsebesítette. A nőt sürgősen egy raipuri kórházba szállították.

A támadás az indiai Chhattisgarh állam Kanker körzetében, Largaon Markatola falu közelében történt. Az állat a Narharpur erdővidékről érkezhetett, és a helyiek szerint már napok óta a környéken kóborolt.

A sikolyokat meghalló falusiak botokkal és kiabálással próbálták elűzni a medvét, amely a támadás után is a holttestek közelében maradt. A rendőrök és az erdészet munkatársai csak nehezen tudták megközelíteni az áldozatokat. Az agresszíven viselkedő állatot végül elkábították. A hatóságok szerint a medve egyik bocsát korábban holtan találták a közelben, ami magyarázhatja támadó viselkedését – írja a The Sun.

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