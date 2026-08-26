Medvetámadás Transzfogarason: játszi könnyedséggel szakította le a kocsi lökhárítóját - videó

Medve támadt rá egy, a dugóban veszteglő Kolozs megyei sofőr kocsijára a Transzfogarasi úton. A történtekről videó is készült, amelyen az látható, amint az állat megközelíti az autót, megragadja a hátsó lökhárítót, azután könnyedén leszakítja azt.
Medve támadt rá egy kocsira
A szemtanúk szerint a felvételeken szereplő állat feltehetően egy anyamedve volt, mivel a környéken egy egész medvecsaládot láttak.
A Transzfogarasi út szélén kéregető medvék problémája egyébként már évek óta ismert. A hatóságok ezért rendszeresen arra kérik a turistákat, ne álljanak meg lefotózni az állatokat, és ne etessék őket - írja a Maszol.
Eközben mentőhelikoptert riasztottak, miután turistára támadt egy ázsiai fekete medve a népszerű japán Tovada-tónál. A harmincas éveiben járó férfit augusztus 22-én délelőtt támadta meg az állat, és megharapta a jobb karját. Az eset a tóra néző egyik kilátó közelében történt. A Kyodo News beszámolója szerint a férfi éppen sétált, amikor szembekerült a medvével. A turista a medvetámadás után egy közeli épületbe menekült, onnan indított segélyhívást. A részleteket ITT lehet elolvasni!