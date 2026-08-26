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tűzoltóság

Táskát lopott egy medve az amerikai tűzoltóállomáson - videó

13 perce
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Lopás történt egy tűzoltóállomáson Coloradóban. Az elkövető - egy medve -, egy felszereléssel teli sporttáskát kapott fel, majd elmenekült. A nem éppen hétköznapi esetet kamerán is sikerült megörökíteni.
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Enyveskezű tolvaj tört be egy coloradói tűzoltóságra, aki ezután felkapott egy táskát és elmenekült. Mindez talán nem hangzik különösebben szokatlannak, az esetet azonban árnyalja, hogy mindezt egy fekete medve követte el, a történteket pedig kamerán is sikerült megörökíteni.

Tolvaj medve járt a tűzoltóállomáson
Tolvaj medve járt a tűzoltóállomáson / Fotó: Colorado Springs-i Tűzoltóság /  Facebook 

Tolvaj medve járt a tűzoltóállomáson

A felvételen látni lehet, amint az állat betéved az állomásra, majd a szájában egy felszereléssel teli sporttáskával odébbáll. Minderről a Colorado Springs-i Tűzoltóság hétfőn számolt be a Facebookon, hozzátéve, a medve a jelek szerint máris igyekszik feltöltekezni a télre.

Colorado egyébként rekordot döntött a medveészlelés és az ezekkel kapcsolatos konfliktusok tekintetében, miután az egész államban egyre súlyosbodik az aszály, megfosztva ezzel az állatokat a túlélésükhöz szükséges természetes tápláléktól. A medvék elleni védekezés érdekében a tűzoltóság azt javasolta, a lakosok tartsák az élelmiszereket és a szemetet biztonságosan, a madáretetőket távolítsák el, az állateledelt helyezzék zárt térbe, a grillsütőket tartsák tisztán, és a szemetet csak a szemétszállítás napján helyezzék ki - írja a New York Post.

Hasonlóan emlékezetes eset játszódott le a coloradói Denverben, ahol egy fán ücsörgő medve miatt riasztották a hatóságokat a közelmúltban. Mialatt a vadvédelmi tisztek igyekeztek megnyugtatni az állatot, az lezuhant az ágak közt. Ezután a Denveri Rendőrkapitányság tisztjeivel közösen elfogták, később pedig szabadon engedték.

 

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