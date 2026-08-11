Befogtak egy sérült anyamedvét és két bocsát Brassóban

Több napig tartó megfigyelés után sikerült befogni egy medvecsaládot. Az anyát és két bocsát a zernyesti Libearty medverezervátumba szállították.
A brassói önkormányzat beavatkozó csapata hétfőről keddre virradó éjszaka a város Molidului utcájában befogott egy anyamedvét és két bocsát. Az állatokat már több napja figyelték, ugyanis a nőstény medve sérült volt.
Kétbocsos sérült anyamedvét fogtak be Brassóban
A hatóságok több napon át figyelték a medvecsaládot, miután több lakossági bejelentés is érkezett. Végül a három állat besétált a város Molidului utcájában kihelyezett csapdaketrecbe.
A befogott anyamedvét és bocsait a zernyesti, a Milioane de Prieteni egyesület által működtetett Libearty medverezervátumba szállították- írta a Maszol. Az önkormányzat közleménye szerint a nőstény medve mellső végtagjain sérülések vagy egészségügyi problémák mutatkoztak, ezért most a rezervátumban kezelik.
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