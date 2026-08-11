Befogtak egy sérült anyamedvét és két bocsát Brassóban

A brassói önkormányzat beavatkozó csapata hétfőről keddre virradó éjszaka a város Molidului utcájában befogott egy anyamedvét és két bocsát. Az állatokat már több napja figyelték, ugyanis a nőstény medve sérült volt.

Kétbocsos sérült anyamedvét fogtak be Brassóban. (Képünk illusztráció) Fotó: Angyalosi Beata / Shutterstock

Kétbocsos sérült anyamedvét fogtak be Brassóban

A hatóságok több napon át figyelték a medvecsaládot, miután több lakossági bejelentés is érkezett. Végül a három állat besétált a város Molidului utcájában kihelyezett csapdaketrecbe.

A befogott anyamedvét és bocsait a zernyesti, a Milioane de Prieteni egyesület által működtetett Libearty medverezervátumba szállították- írta a Maszol. Az önkormányzat közleménye szerint a nőstény medve mellső végtagjain sérülések vagy egészségügyi problémák mutatkoztak, ezért most a rezervátumban kezelik.