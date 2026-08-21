101 évesen meghalt a rab, akit nyolcszor készültek kivégezni

Az Egyesült Államok történetének vélhetően leghosszabb ideje raboskodó foglya 101 évesen meghalt. Francis Clifford Smith 76 évet töltött rács mögött, miközben nyolc alkalommal is elkerülte a kivégzést, és élete végéig ártatlanságát hangoztatta – írja a New York Post.
25 évesen ítélték halálra
Smith-t 25 éves korában ítélték halálra Grover Hart meggyilkolásáért. A 68 éves éjjeliőrt 1949. július 23-án lőtték le egy rablási kísérlet során.
A férfi nyolc alkalommal készült a kivégzésére, de minden alkalommal megmenekült a villamosszéktől.
1954-ben a halálbüntetését életfogytiglani szabadságvesztésre változtatták.
Az ügyben később egyre több kérdés merült fel. A Smith ellen valló egyik kulcstanú vádalku részeként kapcsolta őt a gyilkossághoz, később azonban több tanú is visszavonta korábbi vallomását.
Egy másik, más bűncselekmény miatt raboskodó férfi pedig azt állította, hogy ő ölte meg Hartot.
A saját letartóztatója is kételkedett
A nyolcadik tervezett kivégzés előtt az a rendőr is felszólalt Smith mellett, aki annak idején letartóztatta.
Leo Carroll őrnagy a kegyelmi bizottság ülésén kijelentette, hogy szerinte Smith nem követte el a gyilkosságot, sőt még abban sem volt biztos, hogy a férfi egyáltalán a helyszínen tartózkodott.
Smith végül 76 évet töltött börtönben, három rövid időszakot leszámítva. 1967-ben megszökött, és 12 napig bujkált, 1975-ben pedig feltételesen szabadlábra került, de tíz hónappal később egy fegyverrel elkövetett kisebb lopás miatt visszakerült a rácsok mögé.
2020-ban végül beleegyezett, hogy egy connecticuti gondozóintézetbe költözzön.
Június végén álmában halt meg az intézményben.
A 101 éves férfit temetés nélkül hamvasztották el.
Lényegében az öregségbe halt bele
– mondta a BBC-nek az intézmény szóvivője. Smith haláláig kitartott amellett, hogy ártatlanul ítélték el.
Eközben Kínában életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték Hszü Csia-jint, az Evergrande ingatlanóriás alapítóját, akit több súlyos pénzügyi bűncselekményben is bűnösnek találtak.