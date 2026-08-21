101 évesen meghalt a rab, akit nyolcszor készültek kivégezni

Az Egyesült Államok történetének vélhetően leghosszabb ideje raboskodó foglya 101 évesen meghalt. Francis Clifford Smith 76 évet töltött rács mögött, miközben nyolc alkalommal is elkerülte a kivégzést, és élete végéig ártatlanságát hangoztatta – írja a New York Post.

Nyolc alkalommal készültek kivégezni, de minden alkalommal megmenekült. Francis Clifford Smith végül 101 évesen, 76 évnyi raboskodás után halt meg, miközben élete végéig kitartott ártatlansága mellett.

Fotó: Frame Stock Footage / Shutterstock

25 évesen ítélték halálra

Smith-t 25 éves korában ítélték halálra Grover Hart meggyilkolásáért. A 68 éves éjjeliőrt 1949. július 23-án lőtték le egy rablási kísérlet során.

A férfi nyolc alkalommal készült a kivégzésére, de minden alkalommal megmenekült a villamosszéktől.

1954-ben a halálbüntetését életfogytiglani szabadságvesztésre változtatták.

Az ügyben később egyre több kérdés merült fel. A Smith ellen valló egyik kulcstanú vádalku részeként kapcsolta őt a gyilkossághoz, később azonban több tanú is visszavonta korábbi vallomását.

Egy másik, más bűncselekmény miatt raboskodó férfi pedig azt állította, hogy ő ölte meg Hartot.

Francis Clifford Smith, widely regarded as the oldest prisoner in the United States, has died at the age of 101 after remaining incarcerated for over seven decades.



Smith, who always insisted he was not guilty, was found guilty in 1950 of the murder of yacht-club night watchman… pic.twitter.com/5iw5BqZePu — Global Folder (@Global_Folder) August 20, 2026

A saját letartóztatója is kételkedett

A nyolcadik tervezett kivégzés előtt az a rendőr is felszólalt Smith mellett, aki annak idején letartóztatta.

Leo Carroll őrnagy a kegyelmi bizottság ülésén kijelentette, hogy szerinte Smith nem követte el a gyilkosságot, sőt még abban sem volt biztos, hogy a férfi egyáltalán a helyszínen tartózkodott.

Smith végül 76 évet töltött börtönben, három rövid időszakot leszámítva. 1967-ben megszökött, és 12 napig bujkált, 1975-ben pedig feltételesen szabadlábra került, de tíz hónappal később egy fegyverrel elkövetett kisebb lopás miatt visszakerült a rácsok mögé.

101 évesen meghalt Francis Clifford Smith. Fotó: Connecticuti Büntetés-végrehajtási Hivatal

2020-ban végül beleegyezett, hogy egy connecticuti gondozóintézetbe költözzön.

Június végén álmában halt meg az intézményben.

A 101 éves férfit temetés nélkül hamvasztották el.

Lényegében az öregségbe halt bele

– mondta a BBC-nek az intézmény szóvivője. Smith haláláig kitartott amellett, hogy ártatlanul ítélték el.

Eközben Kínában életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték Hszü Csia-jint, az Evergrande ingatlanóriás alapítóját, akit több súlyos pénzügyi bűncselekményben is bűnösnek találtak.