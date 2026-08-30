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Halálos késelés történt Németországban, egy brit nő meghalt

meghalt

Felrobbant a turistahajó, három nappal később meghalt a 16 éves lány

27 perce
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Meghalt egy 16 éves brit lány, aki egy karibi hajórobbanásban testének 60 százalékán szenvedett égési sérüléseket. Abigail Lainton július 30-án, három nappal a Dominikai Köztársaság partjainál történt baleset után hunyt el.
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meghaltégési sérüléslány

A 35 főt szállító katamarán a népszerű Saona-szigetről tartott vissza, amikor lángba borult és sűrű fekete füst lepte el. Abigailt súlyos sérülésekkel kórházba szállították, de állapota később romlott, majd meghalt.

meghalt
Meghalt a 16 éves lány.

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A salisburyi halottkémi vizsgálaton elhangzott, hogy halálát vérmérgezés okozta, amely a súlyos égési sérülések következtében kialakult tüdőödémával állt összefüggésben.

A tragédiában Abigail két testvére is súlyosan megsérült. Szemtanúk korábban arról számoltak be, hogy a hajó túlzsúfoltnak tűnt, benzin szaga volt, és nem érezték biztonságosnak.

 

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