Meghalt két helikopterpilóta, miután tűzoltás közben lezuhant a gépük

Meghalt két helikopterpilóta, miután lezuhant a gépük egy Utah állambeli erdőtűz oltása közben. A tragédiát szombaton erősítették meg a hatóságok.
Meghalt két helikopterpilóta
A pilóták egy Sikorsky Skycrane helikopterrel dolgoztak a Fishlake Nemzeti Erdő területén pusztító tűz megfékezésén, amikor a gép péntek délelőtt lezuhant – írta meg az AP.
A baleset után újabb tűz keletkezett, amely később összeért az eredeti erdőtűzzel. A lángok azóta csaknem 451 négyzetkilométert perzseltek fel.
A pilóták a Helicopter Transport Services alkalmazásában álltak, amely az amerikai erdészeti szolgálattal szerződésben dolgozott.
A mentőegységek kezdetben nem tudták megközelíteni a roncsot a lángok miatt. Szombaton azonban már be tudtak jutni a területre, és megerősítették, hogy mindkét pilóta életét vesztette.
A baleset okát az amerikai közlekedésbiztonsági hatóság, az NTSB vizsgálja. A szakértők várhatóan csak egy év vagy még hosszabb idő alatt tudják megállapítani, mi vezetett a helikopter lezuhanásához.
Az Egyesült Államok nyugati részén eközben több másik erdőtűzzel is küzdenek. Washington államban a Mount Rainier Nemzeti Park egy részét is lezárták egy újabb tűz miatt, Oregonban pedig egy másik lángtenger már több mint 77 négyzetkilométerre terjedt.