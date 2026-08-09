Meghalt két helikopterpilóta, miután tűzoltás közben lezuhant a gépük

Meghalt két helikopterpilóta, miután lezuhant a gépük egy Utah állambeli erdőtűz oltása közben. A tragédiát szombaton erősítették meg a hatóságok.

Helikopterbaleset Utahban, két pilóta meghalt.

Fotó: ROMAN PILIPEY / AFP

Meghalt két helikopterpilóta

A pilóták egy Sikorsky Skycrane helikopterrel dolgoztak a Fishlake Nemzeti Erdő területén pusztító tűz megfékezésén, amikor a gép péntek délelőtt lezuhant – írta meg az AP.

A baleset után újabb tűz keletkezett, amely később összeért az eredeti erdőtűzzel. A lángok azóta csaknem 451 négyzetkilométert perzseltek fel.

A pilóták a Helicopter Transport Services alkalmazásában álltak, amely az amerikai erdészeti szolgálattal szerződésben dolgozott.

A mentőegységek kezdetben nem tudták megközelíteni a roncsot a lángok miatt. Szombaton azonban már be tudtak jutni a területre, és megerősítették, hogy mindkét pilóta életét vesztette.

A baleset okát az amerikai közlekedésbiztonsági hatóság, az NTSB vizsgálja. A szakértők várhatóan csak egy év vagy még hosszabb idő alatt tudják megállapítani, mi vezetett a helikopter lezuhanásához.

Az Egyesült Államok nyugati részén eközben több másik erdőtűzzel is küzdenek. Washington államban a Mount Rainier Nemzeti Park egy részét is lezárták egy újabb tűz miatt, Oregonban pedig egy másik lángtenger már több mint 77 négyzetkilométerre terjedt.