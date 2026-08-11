Halálos baleset történt egy elhagyatott dél-afrikai bányában

Legalább 14 illegális bányász meghalt, sokan pedig megsérültek egy használaton kívüli bányában Dél-Afrikában. A rendőrség kedden erősítette meg a tragédiát – számolt be az ABC News.
A holttesteket a Johannesburgól mintegy 130 kilométerre északnyugatra fekvő Rustenburg közelében található bányában találták meg. A hatóságok egyelőre nem közölték, pontosan mi okozta a tragédiát.
Sokan meghaltak és megsérültek egy dél-afrikai bányában
Dél-Afrikában több tízezer úgynevezett kézműves bányász dolgozik illegálisan olyan arany- és platinabányákban, amelyeket a nagy bányavállalatok már nem használnak. A bányászok gyakran megfelelő védőfelszerelés és biztonsági intézkedések nélkül dolgoznak, ezért különösen veszélyes körülmények között végzik munkájukat.
Rustenburg a dél-afrikai platinabányászat egyik központja. Az ország rendelkezik a világ legnagyobb platina készleteivel.
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!