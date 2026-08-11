Halálos baleset történt egy elhagyatott dél-afrikai bányában

A holttesteket a Johannesburgól mintegy 130 kilométerre északnyugatra fekvő Rustenburg közelében található bányában találták meg. A hatóságok egyelőre nem közölték, pontosan mi okozta a tragédiát.

Sokan meghaltak egy dél-afrikai bányában. (A kép illusztráció.)

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Sokan meghaltak és megsérültek egy dél-afrikai bányában

Dél-Afrikában több tízezer úgynevezett kézműves bányász dolgozik illegálisan olyan arany- és platinabányákban, amelyeket a nagy bányavállalatok már nem használnak. A bányászok gyakran megfelelő védőfelszerelés és biztonsági intézkedések nélkül dolgoznak, ezért különösen veszélyes körülmények között végzik munkájukat.

Rustenburg a dél-afrikai platinabányászat egyik központja. Az ország rendelkezik a világ legnagyobb platina készleteivel.