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halálos baleset

Halálos baleset történt egy elhagyatott dél-afrikai bányában

6 órája
Olvasási idő: 2 perc
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Legalább 14 illegális bányász meghalt, sokan pedig megsérültek egy használaton kívüli bányában Dél-Afrikában. A rendőrség kedden erősítette meg a tragédiát – számolt be az ABC News.
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A holttesteket a Johannesburgól mintegy 130 kilométerre északnyugatra fekvő Rustenburg közelében található bányában találták meg. A hatóságok egyelőre nem közölték, pontosan mi okozta a tragédiát.

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Sokan meghaltak egy dél-afrikai bányában. (A kép illusztráció.)
Fotó: Unsplash

Sokan meghaltak és megsérültek egy dél-afrikai bányában

Dél-Afrikában több tízezer úgynevezett kézműves bányász dolgozik illegálisan olyan arany- és platinabányákban, amelyeket a nagy bányavállalatok már nem használnak. A bányászok gyakran megfelelő védőfelszerelés és biztonsági intézkedések nélkül dolgoznak, ezért különösen veszélyes körülmények között végzik munkájukat.

Rustenburg a dél-afrikai platinabányászat egyik központja. Az ország rendelkezik a világ legnagyobb platina készleteivel.

 

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