Saját kígyója marta meg a férfit, életveszélyes állapotban került kórházba

A férfit péntek hajnalban, augusztus 14-én szállították kórházba. A rendőrség szerint éppen a kígyót akarta megetetni, amikor az állat váratlanul rátámadt és megharapta.

Megharapta a csörgőkígyó a férfit, majdnem belehalt. (A kép illusztráció.)

Fotó: Unsplash

Megharapta a férfit a kígyó

A mérgezés olyan súlyos volt, hogy a kezeléséhez szükséges ellenmérget helikopterrel repítették a helyszínre.

A rendőrök a lakás átvizsgálásakor egy másik különleges állatra is rábukkantak: a férfi egy madárpókot is tartott. Mindkét állatot a helyi állategészségügyi hatóság vette gondozásba.

A hatóságok azt is vizsgálják, hogy a férfi megszegte-e az állattartásra, az állatvédelemre vagy a fajvédelemre vonatkozó szabályokat.

A csörgőkígyók mérge többek között szövetkárosodást, erős duzzanatot, vérzést és véralvadási problémákat okozhat, egyes fajok mérge pedig az idegrendszert és a légzést is veszélyeztetheti. A csörgőkígyó marása ezért minden esetben sürgős orvosi ellátást igényel.