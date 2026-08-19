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Saját kígyója marta meg a férfit, életveszélyes állapotban került kórházba

27 perce
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Életveszélyes mérgezéssel került kórházba egy 33 éves német férfi, miután egy mérges csörgőkígyó megmarta az otthonában. Az ellenmérget helikopterrel kellett a kórházba szállítani – tudósított a focus.de.
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focuscsörgőkígyókórház

A férfit péntek hajnalban, augusztus 14-én szállították kórházba. A rendőrség szerint éppen a kígyót akarta megetetni, amikor az állat váratlanul rátámadt és megharapta.

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Megharapta a csörgőkígyó a férfit, majdnem belehalt. (A kép illusztráció.)
Fotó: Unsplash

Megharapta a férfit a kígyó

A mérgezés olyan súlyos volt, hogy a kezeléséhez szükséges ellenmérget helikopterrel repítették a helyszínre.

A rendőrök a lakás átvizsgálásakor egy másik különleges állatra is rábukkantak: a férfi egy madárpókot is tartott. Mindkét állatot a helyi állategészségügyi hatóság vette gondozásba.

A hatóságok azt is vizsgálják, hogy a férfi megszegte-e az állattartásra, az állatvédelemre vagy a fajvédelemre vonatkozó szabályokat.

A csörgőkígyók mérge többek között szövetkárosodást, erős duzzanatot, vérzést és véralvadási problémákat okozhat, egyes fajok mérge pedig az idegrendszert és a légzést is veszélyeztetheti. A csörgőkígyó marása ezért minden esetben sürgős orvosi ellátást igényel.

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