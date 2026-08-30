"Azt hittem, meg fogok halni" - kutyasétáltatás közben támadt méhraj egy nőre, 300 csípést szenvedett el

A Texasban élő Rachel Kelly-McKee augusztus 15-én este biztos volt benne, hogy meg fog halni, miután egyszerre többszáz méh csapott le rá, akik összesen 300 alkalommal csípték meg őt. Rachel a sokkoló esetkor ráadásul épp német juhászkutyával, Chelsea-ve volt, miután pont őt sétáltatta a Goose Iskland Park Storage telephelyének közelében. A vállalat biztonsági kameráin pedig látszik, a méhek egyik másodpercről a másikra rajzanak fel egy közeli fából, amelyeket vélhetően a kutya zavarhatott fel.

Többszáz méh csapott le a kutyáját sétáltató nőre Fotó: Pexels

Eleinte csak néhány méh szállt rá Chelsea-re, majd pillanatokkal később már mindent elleptek teljesen:

Mindenfelé rohangáltam, csapkodtam őket, próbáltam leszedni magamról, és közben sikítottam. Teljesen körülvettek. A szememben, a fülemben, a nyakamon és az orromban is ott voltak, csak csíptek, csíptek és rajzottak körülöttem. Őrület volt

- emlékezett vissza Rachel, aki telefonján, SIRI segítségével hívta a 911-et.

300 méhcsípés, mégis túlélte

Rachelt a segélyhívást követően hamar kórházba szállították, ahol az egészségügyi dolgozók szerint a kórház történetének rekordját jelentette a méhcsípések száma, amelyeket elszenvedett. Mégis, mindössze 24 órát kellett csak orvosi megfigyelés alatt töltenie a történtek után.

Az ügyben a telephely tulajdonosa is megszólalt. Kiemelte, a sokkoló eset óta rovarirtó permettel kezelték a területet, amely érintkezéskor elpusztítja a repülő rovarokat.

Szó szerint vagy ezer méh van itt, közvetlenül a konténer mellett. Elég hátborzongató látvány.

A történtekre visszatekintve Rachel hangsúlyozta, hogy nem akar senkit sem hibáztatni, ugyanakkor szeretné felhívni az emberek figyelmét arra, hogyan védekezhetnek egy hasonló helyzetben.

Azt hittem, meg fogok halni. És ha nincs nálam a telefonom, valószínűleg meg is haltam volna

- idézte őt a People.