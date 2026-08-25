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Méhraj támadta meg anyát és fiát: több mint 150 csípést szenvedtek el

12 perce
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Mentőhelikopterrel szállítottak kórházba egy anyát és fiát. Egy szemtanú elmondása szerint az út szélén feküdtek, tetőtől talpig méhekkel beborítva.
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méhrajcsípéskórház

Egy anyát és kisgyermekét helikopterrel szállították kórházba, miután egy méhraj támadta meg őket. Rosie Kirkness és kétéves fia, Jamie tavaly júliusban a skóciai Wester Ross környékén sétáltak, amikor több ezer méh támadta meg őket.

Méhraj támadta meg az anya-fia párost
Méhraj támadta meg az anya-fia párost. (Képünk illusztráció) Fotó: Unsplash

Méhraj támadta meg az anya-fia párost

Az anya-fia párost több mint 150-szer csípték meg, és helikopterrel szállították kórházba. Rosie először egy méhet érzett a hajában, majd a karját is ellepték a rovarok. Végül összeesett, de szerencsére még eljutott egy közeli házhoz, ahol egy férfi beengedte őt és a fiát, majd segítséget hívott.

A férfi később azt mondta Rosie édesanyjának, Susan Kirknessnek, hogy „soha nem fogja elfelejteni, amikor látta azt a kisfiút az út szélén feküdni, tetőtől talpig méhekkel borítva”. Rosie és Jamie a megmentőjük zuhanyzójában leöblítették a méheket, miközben a mentősök a helyszínre érkeztek. Állapotuk olyan súlyos volt, hogy a kisfiú egy ponton elkezdett felöklendezni méheket.

Mindkettőjüket veseproblémákkal, méreg okozta görcsökkel, súlyos duzzanattal és cellulitisz miatt kezelték. A méhek támadása tartós következményekkel is járt, mivel az anyánál és fiánál is poszttraumás stressz szindrómát diagnosztizáltak.

Rosie anyukája elárulta, hogy a történtek horrorfilmbe illőek voltak. Körülbelül egy évvel később Susan petíciót nyújtott be a skót parlamenthez, hogy tiltsák be a méhkaptárakat a közterületeken, amíg új biztonsági törvények nem lépnek életbe.

Jelenleg nincs egyértelmű skót jogszabály, amely szabályozná a méhkaptárak elhelyezésének távolságát a közterületekhez képest, és nincs előírás biztonsági jelzésekre sem, amikor a méhészek kaptárakon dolgoznak. Más, sokkal alacsonyabb kockázatú tevékenységekhez látható figyelmeztetésekre van szükség, míg a méhészetben nem.

- írta a július 21-én létrehozott petícióban.

Azt állította, hogy a lányát és unokáját érintő incidens akkor történt, amikor egy méhész figyelmeztető táblák vagy korlátok nélkül dolgozott kaptárakon.

Amikor a méheket megzavarták, védekezővé váltak és kirajzottak.

Susan állítása szerint a méhész bevallotta, hogy hallotta a bajban lévő Rosiet és Jamiet, de nem segített nekik - írta a People.

 

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