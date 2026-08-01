Műtét közben halt meg egy nő: látta a poklot és a mennyországot is

Egy nő, aki egy sürgősségi műtét során meghalt, azt állítja, hogy megjárta a mennyországot és a poklot, mielőtt visszatért az életbe egy üzenettel, amely megváltoztatta a jövőjét.

A pokol és a mennyország között kellett választania a nőnek. (Képünk illusztráció) Fotó: Unsplash

A pokol és a mennyország között kellett választania a nőnek

Kat Dunkle elárulta, hogy halálközeli élménye teljesen megváltoztatta életszemléletét, miután egy pusztító családi tragédiát követően évekig elutasította Istent. Ma már úgy gondolja, hogy a klinikai halál állapotában történteknek köszönhetően a hajléktalanságtól eljutott a multimilliomos életig.

A mélyszegénységből multimilliomos lettem. Mindez annak az üzenetnek köszönhető, amit Istentől hazahoztam.

A most 83 éves, az egyesült államokbeli Kansas Cityből származó Kat elmondta, hogy minden hitét elvesztette, miután hétéves fia, Mark 1967-ben autóbalesetben halt meg.

Markot elütötte egy autó. Meg voltam győződve róla, hogy túléli, de aztán egy nővér megkérdezte, hogy hívnék-e papot. Nem akartam, hogy valaki zavarja az orvosokat; csak azt akartam, hogy a megmentésére koncentráljanak. De egy pap mégis jött

- idézte fel.

A nő felidézte, hogy teljesen ledöbbent, amikor az orvosok közölték vele, hogy kisfiát nem lehet megmenteni, úgy érezte Isten nem létezik.

Mindig is kételkedtem Isten létezésében; de ezután ez az érzés dühvé változott. Gyűlöltem minden egyes gondolatát, ami vele kapcsolatos volt.

Élete tovább romlott, mivel később csődbe ment, elvesztette az édesapját, és súlyos belső vérzést szenvedett, miután megsérült az autójában. Ekkor került sor arra a sürgősségi műtétre ami végül megváltoztatta az életét.

Kat elmondása szerint egy sötét alagútban kezdett el utazni, miközben az orvosok küzdöttek az életéért. Látta férjét, Dont és túlélő fiait imádkozni, mielőtt elsöprő béke uralkodott volna el rajta.

Békét éreztem, amíg egy szörnyű zaj fel nem harsant. Olyan volt, mint egy tehervonat. De aztán egy olyan béke hulláma öntött el, amilyet még soha nem tapasztaltam. Örökre ott akartam maradni

Kat felidézte, hogy ezután a mennyország felé húzták, mielőtt hirtelen a pokolba zuhant volna, ahol megbocsátásért könyörgött.

Végig azt mondogattam, hogy hiszek benne, és tudom, hogy létezik. Bocsánatot kértem. A zuhanás gyorsan megállt, és elkezdtem visszafelé haladni. Egy hang azt mondta, hogy vigyek oda embereket hozzá. Aztán visszatértem a testembe.”

Felépülése után a nőt visszatérő álmok inspirálták egy tanácsadó cég elindítására, amely véleménye szerint végül multimilliomossá tette. Több mint öt évtizeddel később az állítja, hogy ez az élmény még mindig meghatározza az életét.

A halál egy olyan pillanat, amikor az emberek választás előtt állnak. Két választási lehetőség van. Az egyik az, hogy Istennel legyenek, a másik pedig az, hogy a pokolban legyenek. Halott voltam, mielőtt megtértem és Jézushoz jöttem. Nem vagyok különleges

- idézte szavait a Mirror.