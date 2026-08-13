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mentőautó

A román hatóságok felszólítására törölte a TikTok a "fekete mentőautó" rémhírét terjesztő tartalmakat

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Nemrég rémhírek miatt támadtak rá egy mentőautóra Romániában. Az üggyel kapcsolatban 7 embert vettek őrizetbe, és most a TikTok törölte a "fekete mentőautóról" szóló összes tartalmat.
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mentőautóTikTokRománia

Törölte a TikTok a román Országos Audiovizuális Tanács (CNA) felszólítására platformjáról azokat a "fekete mentőautó" rémhírét terjesztő tartalmakat, amelyek hatására az elmúlt hétvégén egy erdélyi településen megtámadtak egy mentőautót - közölte csütörtökön a CNA a Facebookon.

Rémhírek miatt támadtak rá egy mentőautóra Romániában
Rémhírek miatt támadtak rá egy mentőautóra Romániában (Képünk illusztráció) Fotó: unsplash.com

Rémhírek miatt támadtak rá egy mentőautóra Romániában

Mint arról korábban beszámoltunk, a Kolozs megyei mentőszolgálat járműve szombat este egy beteget vett fel a Dés városától 40 kilométernyire lévő faluban, de a település központjában két személyautóval eltorlaszolták az útját, majd többen rátámadtak a közösségi médiában erjedő rémhírek miatt. Hét, 18 és 44 év közötti támadó ellen indult rendőrségi vizsgálat az üggyel kapcsolatban, és egy mentős súlyos szemsérülést szenvedett.

A tájékoztatás szerint a TikTok a román audiovizuális médiatartalmakat ellenőrző testület felszólítására járt el. A közösségi platformról 90 olyan tartalmat töröltek, amely a "gyerekeket elrabló fekete mentőautó" rémhírét terjesztette.

A CNA kedden egyhangúlag döntött arról, hogy az illegális tartalom eltávolítására szólítja fel a TikTokot. Az illetékes hatóság arra figyelmeztette a közösségi oldalak felhasználóit, hogy ellenőrizzék az egyes tartalmak valóságtartalmát, mielőtt megosztanák azokat, és csak hiteles forrásból tájékozódjanak.

 

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