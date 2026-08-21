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börtön

Hiába lebbeztek fel: börtönben maradnak, akik botokkal és fejszékkel támadtak egy mentőautóra Romániában

1 órája
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Hét embert tartóztattak le egy erőszakos támadás miatt Romániában. A vádlottak rémhírek hatására kövekkel, botokkal, fejszékkel és lapátokkal támadtak rá egy mentőautóra és benne ülő mentőszolgálat munkatársaira is. A támadókat augusztus 10-én harminc napos vizsgálati fogságba helyezték, most pedig a törvényszék döntése alapján előzetes letartóztatásban maradnak.
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börtöntámadásmentőautóRománia

A Kolozs megyei törvényszék csütörtöki döntése szerint előzetes letartóztatásban marad az a hét személy, akik a hónap elején botokkal, fejszékkel és kövekkel támadtak rá egy mentőautóra, valamint a benne ülő, Kolozs megyei mentőszolgálat munkatársaira a Récekeresztúr községhez tartozó Kecskehátán. A vádlottakat még korábban harminc napos vizsgálati fogságba helyezték.

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Börtönben maradnak a vádlottak, akik rátámadtak egy mentőautóra / Fotó: Unsplash (Képünk illusztráció)

Börtönben maradnak a vádlottak, akik rátámadtak egy mentőautóra

Az érintettek - egy nő és hat férfi - ugyan megtámadták a döntést, a Kolozs megyei törvényszék azonban ezt megalapozatlannak ítélte és elutasította a fellebbezésüket, így a döntés végleges.

Ahogy arról lapunk is beszámolt, a Kolozs megyei mentőszolgálat járműve egy beteget vett fel a Dés városától 40 kilométernyire lévő faluban, amikor a település központjában két személyautóval eltorlaszolták az útját, majd többen rátámadtak a közösségi médiában erjedő rémhírek miatt. Ezt követően hét, 18 és 44 év közötti támadó ellen indult rendőrségi vizsgálat az üggyel kapcsolatban.

A hírek szerint az egyik gyanúsított, C. L. egy kővel beverte a mentőautó szélvédőjét, amelynek szilánkjai súlyos, 18-20 nap alatt gyógyuló szemsérülést okoztak a gépkocsi vezetőjének - írja a Maszol.

Mindeközben elrendelte a Budakörnyéki Járásbíróság nyomozási bírája az augusztus 18-án megtartott ülésen annak a férfinak a letartóztatását, aki azzal fenyegetőzött, hogy végez a gyermeke édesanyjával. A vádlott a lánya ügyének felgyorsítása érdekében ragadtatta magát erre a tettre, ami miatt a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság terrorcselekmény elkövetésével fenyegetés bűntette indított eljárást. A részleteket ITT lehet elolvasni!


 

 

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