Hiába lebbeztek fel: börtönben maradnak, akik botokkal és fejszékkel támadtak egy mentőautóra Romániában

A Kolozs megyei törvényszék csütörtöki döntése szerint előzetes letartóztatásban marad az a hét személy, akik a hónap elején botokkal, fejszékkel és kövekkel támadtak rá egy mentőautóra, valamint a benne ülő, Kolozs megyei mentőszolgálat munkatársaira a Récekeresztúr községhez tartozó Kecskehátán. A vádlottakat még korábban harminc napos vizsgálati fogságba helyezték.

Börtönben maradnak a vádlottak, akik rátámadtak egy mentőautóra / Fotó: Unsplash (Képünk illusztráció)

Börtönben maradnak a vádlottak, akik rátámadtak egy mentőautóra

Az érintettek - egy nő és hat férfi - ugyan megtámadták a döntést, a Kolozs megyei törvényszék azonban ezt megalapozatlannak ítélte és elutasította a fellebbezésüket, így a döntés végleges.

Ahogy arról lapunk is beszámolt, a Kolozs megyei mentőszolgálat járműve egy beteget vett fel a Dés városától 40 kilométernyire lévő faluban, amikor a település központjában két személyautóval eltorlaszolták az útját, majd többen rátámadtak a közösségi médiában erjedő rémhírek miatt. Ezt követően hét, 18 és 44 év közötti támadó ellen indult rendőrségi vizsgálat az üggyel kapcsolatban.

A hírek szerint az egyik gyanúsított, C. L. egy kővel beverte a mentőautó szélvédőjét, amelynek szilánkjai súlyos, 18-20 nap alatt gyógyuló szemsérülést okoztak a gépkocsi vezetőjének - írja a Maszol.



