Botokkal és székkel támadtak meg egy mentőautót Romániában, több embert letartóztattak

Harminc napra előzetes letartóztatásba helyezték azt a hét embert, akik rémhírek hatására mentőautóra támadtak szombat este az erdélyi Récekeresztúron (Recea-Cristur) - írta hétfőn a Kolozs megyei rendőr-főkapitányság közlése alapján a News.ro hírportál.

Kövekkel, botokkal és fejszékkel támadtak egy mentőautóra. (Képünk illusztráció) Fotó: Kovács Noémi/Pexels

Kövekkel, botokkal és fejszékkel támadtak egy mentőautóra

A hét, 18 és 44 év közötti támadó ellen azután indult rendőrségi vizsgálat, hogy szombat este kövekkel, botokkal és fejszékkel támadtak meg egy, a településre beteghez érkező mentőautót. A támadók ellen a közrend megsértése, csendháborítás, ütlegelés és más erőszakos cselekmények miatt folyik vizsgálat.

A Dés városától 40 kilométerre található falu lakói az úgynevezett "fekete mentőről" szóló rémhírek hatására cselekedtek, súlyos szemsérülést okozva a jármű vezetőjének. A rendőrség szerint a támadás azokkal a TikTokon terjesztett alaptalan rémhírekkel áll összefügésben, amelyek szerint szervkereskedők mentőautókkal járják Románia településeit, hogy gyerekeket raboljanak el.