Mercedes hajtott a McDonald's kerthelyiségébe Ausztriában – többen megsérültek

Szokatlan baleset történt szombat délután az alsó-ausztriai Wiener Neudorfban: egy fehér Mercedes kabrió letért az útról, majd egy gyorsétterem kerthelyiségébe hajtott. A balesetben három ember könnyebben megsérült – tudta meg az osztrák Heute.

Egy Mercedes tért le az útról, majd egy McDonald's kerthelyiségében kötött ki Ausztriában

Fotó: Facebook/McDonald's

Mentők és tűzoltók is a helyszínre vonultak

A mentőszolgálat két mentőautóval, egy sürgősségi orvossal, a Baden járási bevetési vezetőjével és négy First Responderrel érkezett.

A sérülteket a helyszínen ellátták, majd kórházba szállították további kivizsgálásra.

A Wiener Neudorf-i önkéntes tűzoltóság 15 emberrel és három járművel vett részt a mentésben, nekik kellett kiemelniük a Mercedest a kerthelyiségből.

A McDonald's humorosan reagált a balesetre

Egyelőre nem tudni, miért tért le az autó az útról, a körülményeket még vizsgálják. Az érintett McDonald's a közösségi médiában megköszönte a mentőegységek „gyors beavatkozását az ünnepnapon”, majd némi iróniával hozzátette:

Kedves vendégeink! Kérjük, tartsák be a parkolási szabályokat –ITT kérjük, ne parkoljanak!

Más furcsa ügyekben is került már a figyelem középpontjába a gyorsétteremlánc: egy amerikai nő például azért perelte be a McDonald’sot, mert állítása szerint a forró sült krumpli megégette a száját, és kártérítést követel.