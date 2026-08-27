Munkahelyeket tüntethet el és halálos kórokozók létrehozását segítheti a mesterséges intelligencia

Bill Gates a mesterséges intelligencia veszélyeire figyelmeztet egy közel 6000 szavas esszében és a New York Timesnak adott interjúban. A milliárdos szerint az AI hatása messze túlmutathat a munkaerőpiacon, ezért komoly szabályozásra van szükség.

Bill Gates (képünkön) szerint a mesterséges intelligencia munkahelyeket sodorhat veszélybe, és növelheti a bioterrorizmus, valamint a kibertámadások kockázatát

Fotó: KENT NISHIMURA / AFP

Halálos betegségek megtervezését is megkönnyítheti

Gates szerint a mesterséges intelligencia csökkentheti a kibertámadásokhoz, csalásokhoz és más bűncselekményekhez szükséges szakértelmet, és a bioterrorizmus kockázatát is növelheti.

Különösen veszélyesnek tartja, ha a fejlett rendszereket biológiai kutatásokban használják fel. Úgy véli, kötelező ellenőrzésre lenne szükség azoknál a rendszereknél, amelyek új molekulák létrehozására képesek, és akár egy világjárvány előidézésére alkalmas fegyver megalkotásában is felhasználhatók.

Arra is figyelmeztetett, hogy a technológia kórházak, pénzintézetek, vízrendszerek és elektromos hálózatok elleni támadásokat is könnyebbé tehet.

Munkahelyek tűnhetnek el a mesterséges intelligencia miatt

A gazdasági következményeket is súlyosnak látja. Gates szerint sok munkahely örökre eltűnhet, miközben az AI egyre több feladatot vesz át a jogban, az ügyfélszolgálatban, az orvostudományban, a szoftverfejlesztésben és a gyártásban.

A belépő- és középszintű állásokat tartja a leginkább veszélyeztetettnek. Úgy véli, a legnagyobb munkaerő-piaci sokk akkor jöhet, amikor az AI már emberi ellenőrzés nélkül is szinte hibamentesen képes dolgozni. Az évtized végére bizonyos fizikai munkákban is versenyképes robotok megjelenésére számít.

Gates azt állítja, hogy a technológiai ipar vezetői magánbeszélgetésekben jóval aggodalmasabbak, mint nyilvánosan. Szerinte a mesterséges intelligenciába áramló hatalmas összegek miatt a cégek nem érdekeltek abban, hogy túl erősen hangsúlyozzák a veszélyeket.

Arról is beszélt, hogy őt magát is megdöbbentette, milyen gyorsan fejlődnek a kódolásra képes rendszerek. Gates elutasítja, hogy az iparág kizárólag önszabályozással kezelje a kockázatokat, a mesterséges intelligenciát pedig „a valaha feltalált legveszélyesebb eszköznek” nevezte – szedte össze a New York Post.