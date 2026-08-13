Lépett a Meta: többszázezer Instagram- és Facebook-fiókot szüntettek meg

A Facebook és az Instagram tulajdonosa, a Meta csütörtökön közölte, hogy több mint 750 ezer olyan fiókot távolított el, amelyekről feltételezte, hogy 16 év alatti ausztrálokhoz tartoznak. A vállalat további intézkedéseket ígért, miközben az ausztrál hatóságok szigorúbb fellépést helyeztek kilátásba. Közölték, az ausztrál közösségimédia-tilalom decemberi bevezetése és június között 462 ezer Instagram- és 294 ezer Facebook-fiókot deaktivált. Januárban ez a szám Instagramon még 331 ezer, Facebookon pedig 173 ezer fiók volt.

Többszázezer fiókot törölt a Meta. Fotó: Pexels

Ausztrália december 10-én vezette be a világ első, 16 év alattiakat érintő közösségimédia-korlátozását, amelyet a gyermekek és fiatalok testi és mentális egészségének védelmével indokoltak. A Meta és több más platform korábban élesen bírálta a törvényt, a vállalat azonban azt közölte, hogy teljesíti a jogszabályban előírt kötelezettségeit.

Tovább szigorítanák a fiatalok számára a Meta-appok használatát

A hatóságok a törlések és a korábbi döntés ellenére továbbra is aggódnak a szabályozás hatékonysága miatt miután ausztrál kormányzati adatok és független tanulmányok szerint a tiltás első három hónapjában a 16 év alattiak több mint 80 százaléka továbbra is használt közösségi médiát. Épp ezért a helyi kormány olyan törvényt is benyújtott, amely 99 millió ausztrál dollárra emelné a maximális bírságot, és nagyobb betekintést biztosítana a hatóságoknak a platformok dokumentumaiba.

A végrehajtás folyamatos, és ezek a számok tovább fognak növekedni

– közölte a Meta, amely szerint célja, hogy a fiatalok biztonságos, életkoruknak megfelelő online környezetben legyenek.

A vállalat mesterséges intelligenciát is használ a kiskorúak kiszűrésére. A rendszer olyan jeleket keres a profilokban, amelyek arra utalhatnak, hogy egy fiók 16 év alatti személyhez tartozik, például születésnapi bejegyzéseket vagy az iskolai évfolyamra vonatkozó említéseket. A Meta emellett a gyanús fiókokról érkező bejelentéseket is elemzi, írja

A vállalat továbbá azt is közölte:

ha egy korábban törölt fiókot kiskorú miatt szüntettek meg, az érintett számára nem biztosítanak újabb lehetőséget ugyanilyen fiók létrehozására

- írja a Reuters.