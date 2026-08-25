Csaknem egy kilométeren át autózott a metróalagútban egy nő

Egészen szokatlan baleset történt hétfőn a németországi Bochumban: egy Toyota Aygo a metrópályára került, majd csaknem egy kilométeren át az alagútban haladt, mielőtt megállt. A sofőr vélhetően rosszullét miatt tért le az útról.

Metróalagútban kötött ki egy Toyota Bochumban, több száz métert tett meg a síneken.

Fotó: MP_Foto / Shutterstock

A nő hétfőn délelőtt fél 11 körül a Castroper Straße felől hajtott a sínekre, majd a Planetarium megálló irányába folytatta útját.

A személyautó több száz métert tett meg a föld alatt, mire végül megállt.

Medizinischer Vorfall in Bochum: Autofahrerin fährt Kilometer weit durch U‑Bahnschacht https://t.co/QLYNcw1iFR — ntv Nachrichten (@ntvde) August 25, 2026

A nő vélhetően rosszullét miatt hajtott a sínekre

A mentés komoly feladat elé állította a tűzoltókat és a Bogestra közlekedési vállalat munkatársait. Egy villamost is ki kellett üríteni, a metróközlekedést pedig az érintett szakaszon teljesen leállították.

Az autót speciális gurulós kocsikra emelték, majd egy vasúti és közúti közlekedésre is alkalmas járművel húzták ki az alagútból.

A helyszínen kiderült, hogy a sofőr egészségügyi vészhelyzet miatt kerülhetett a sínekre. A Bild információi szerint feltehetően

leesett a vércukorszintje. A nőt kórházba vitték, ahol megvizsgálják az állapotát.

A rendőrség vizsgálja, pontosan milyen körülmények között került az autó a metrópályára.

Korábban beszámoltunk arról is, hogy Barcelonában kigyulladt az L1-es metróvonal felsővezetéke. A tűz miatt kiürítették a Glòries és az El Clot állomásokat, emellett egy alagútban rekedt szerelvény utasait is evakuálni kellett.