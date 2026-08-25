Csaknem egy kilométeren át autózott a metróalagútban egy nő

Egészen szokatlan baleset történt hétfőn a németországi Bochumban: egy Toyota Aygo a metrópályára került, majd csaknem egy kilométeren át az alagútban haladt, mielőtt megállt. A sofőr vélhetően rosszullét miatt tért le az útról.
A nő hétfőn délelőtt fél 11 körül a Castroper Straße felől hajtott a sínekre, majd a Planetarium megálló irányába folytatta útját.
A személyautó több száz métert tett meg a föld alatt, mire végül megállt.
A nő vélhetően rosszullét miatt hajtott a sínekre
A mentés komoly feladat elé állította a tűzoltókat és a Bogestra közlekedési vállalat munkatársait. Egy villamost is ki kellett üríteni, a metróközlekedést pedig az érintett szakaszon teljesen leállították.
Az autót speciális gurulós kocsikra emelték, majd egy vasúti és közúti közlekedésre is alkalmas járművel húzták ki az alagútból.
A helyszínen kiderült, hogy a sofőr egészségügyi vészhelyzet miatt kerülhetett a sínekre. A Bild információi szerint feltehetően
leesett a vércukorszintje. A nőt kórházba vitték, ahol megvizsgálják az állapotát.
A rendőrség vizsgálja, pontosan milyen körülmények között került az autó a metrópályára.
Korábban beszámoltunk arról is, hogy Barcelonában kigyulladt az L1-es metróvonal felsővezetéke. A tűz miatt kiürítették a Glòries és az El Clot állomásokat, emellett egy alagútban rekedt szerelvény utasait is evakuálni kellett.