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metróalagút

Csaknem egy kilométeren át autózott a metróalagútban egy nő

32 perce
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Különleges mentőakcióra volt szükség Bochumban, miután egy Toyota Aygo a metróalagútban kötött ki. A sofőr csaknem egy kilométeren át haladt a síneken, mielőtt megállt.
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metróalagúttoyotasofőr

Egészen szokatlan baleset történt hétfőn a németországi Bochumban: egy Toyota Aygo a metrópályára került, majd csaknem egy kilométeren át az alagútban haladt, mielőtt megállt. A sofőr vélhetően rosszullét miatt tért le az útról.

metró
Metróalagútban kötött ki egy Toyota Bochumban, több száz métert tett meg a síneken.
Fotó: MP_Foto / Shutterstock

A nő hétfőn délelőtt fél 11 körül a Castroper Straße felől hajtott a sínekre, majd a Planetarium megálló irányába folytatta útját. 

A személyautó több száz métert tett meg a föld alatt, mire végül megállt.

A nő vélhetően rosszullét miatt hajtott a sínekre

A mentés komoly feladat elé állította a tűzoltókat és a Bogestra közlekedési vállalat munkatársait. Egy villamost is ki kellett üríteni, a metróközlekedést pedig az érintett szakaszon teljesen leállították.

Az autót speciális gurulós kocsikra emelték, majd egy vasúti és közúti közlekedésre is alkalmas járművel húzták ki az alagútból.

A helyszínen kiderült, hogy a sofőr egészségügyi vészhelyzet miatt kerülhetett a sínekre. A Bild információi szerint feltehetően 

leesett a vércukorszintje. A nőt kórházba vitték, ahol megvizsgálják az állapotát.

A rendőrség vizsgálja, pontosan milyen körülmények között került az autó a metrópályára.

Korábban beszámoltunk arról is, hogy Barcelonában kigyulladt az L1-es metróvonal felsővezetéke. A tűz miatt kiürítették a Glòries és az El Clot állomásokat, emellett egy alagútban rekedt szerelvény utasait is evakuálni kellett.

 

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