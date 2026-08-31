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tragédia

Tragédia: barátnőjét próbálta menteni a metrósínekről, halálos áramütés érte a fiatalt

1 órája
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Hatalmas tragédia történt Bostonban egy metróállomáson, miután két fiatal a sínekre esett. A 19 éves férfi először barátnőjét próbálta menteni, majd halálos áramütés érte.
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tragédiahalálos áramütésboston

Halálos áramütés ért egy fiatal férfit, miközben barátnője életét próbálta megmenteni, miután a nő a metrósínekre esett egy bostoni megállóban a hétvégén.

Metrósínekről próbálta kimenteni barátnőjét a fiatal.
Metrósínekről próbálta kimenteni barátnőjét a fiatal. Fotó: ANIK RAHMAN / NurPhoto

Barátnőjét próbálta menteni, majd ő maga is a metrósínekre esett

A 19 éves Frankey Wright Jr. szombat reggel vesztette életét, miután hozzáért a metróvágányok feszültség alatt lévő harmadik sínéhez a Forest Hills MBTA állomáson.

Wright és meg nem nevezett barátnője együtt léptek be az állomásra, miután szombat reggel részt vettek Boston 53. éves karibi fesztiválján. A nő bizonytalanul állt a lábán, elveszítette az egyensúlyát, és a peronra esett a sárga figyelmeztető sáv közelébe, ekkor Wright megpróbált segíteni neki, de amikor újra talpra állt, ismét hátrafelé esett - ezúttal a sínekre.

Wright ismét megpróbált segítséget nyújtani, majd ő maga is a vágányokra esett, és a feszültség alatt álló harmadik sínre zuhant, amit nem élt túl. A nőt súlyos sérülésekkel szállították kórházba - írta a Daily Mail.

Richard Sullivan, a közlekedési rendőrség felügyelője elmondta: „Ez egy borzalmas tragédiának tűnik, és a közlekedési rendőrség, valamint a teljes MBTA szervezet nevében legmélyebb részvétünket fejezzük ki az elhunyt családjának és barátainak. Gondolatainkban és imáinkban velük vagyunk.”

 

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