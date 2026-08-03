Meztelenül ugrott a mélybe egy hídról, és túlélte – videón az eset

Egy 44 éves férfi meztelenül mászott fel egy híd mintegy 85 méter magas tornyára az Egyesült Államokban, majd a folyóba vetette magát. Galymzhan Abaildayev az ugrás előtt több zászlót is kitűzött, levetkőzött, majd egy ruhadarabot vagy táskát tartott a feje fölé, mintha rögtönzött ejtőernyőként próbálná használni.
Meztelenül ugrott a mélybe, mégis túlélte
A szemtanúk sikoltozva nézték végig a zuhanást. A férfit a vízi rendőrség munkatársai rövid időn belül kimentették a folyóból, majd stabil állapotban kórházba szállították.
Az eset New Yorkban, a Brooklyn híd manhattani oldalán történt. A rendőrség később azonosította a férfit, aki ellen több vádpont miatt is eljárás indult. A hatalmas magasságból történt ugrást csodával határos módon túlélte – számolt be a New York Post.
Kiugrott a guruló autóból a hídon, majd fejest ugrott a vízbe a rendőrök elől menekülő férfi – videó
Elképesztő jelenetet rögzített a rendőrségi kamera Missouriban: egy férfi a rendőrök elől menekülve fejjel vetette magát egy hídról a tóba. A menekülés azonban nem segített rajta, a hatóságok rövid időn belül elfogták.