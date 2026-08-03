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new york

Meztelenül ugrott a mélybe egy hídról, és túlélte – videón az eset

1 órája
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Döbbenten figyelték a járókelők a veszélyes mutatványt. Egy meztelen férfi egy magas hídtornyot mászott meg az Egyesült Államokban, majd a folyóba ugrott, és csodával határos módon életben maradt.
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new yorkbrooklyn hídfolyóhíd

Egy 44 éves férfi meztelenül mászott fel egy híd mintegy 85 méter magas tornyára az Egyesült Államokban, majd a folyóba vetette magát. Galymzhan Abaildayev az ugrás előtt több zászlót is kitűzött, levetkőzött, majd egy ruhadarabot vagy táskát tartott a feje fölé, mintha rögtönzött ejtőernyőként próbálná használni.

Egy meztelen férfi mintegy 85 méteres magasságból vetette magát a folyóba New Yorkban
Egy meztelen férfi mintegy 85 méteres magasságból vetette magát a folyóba New Yorkban (A kép illusztráció) 

Meztelenül ugrott a mélybe, mégis túlélte

A szemtanúk sikoltozva nézték végig a zuhanást. A férfit a vízi rendőrség munkatársai rövid időn belül kimentették a folyóból, majd stabil állapotban kórházba szállították.

Az eset New Yorkban, a Brooklyn híd manhattani oldalán történt. A rendőrség később azonosította a férfit, aki ellen több vádpont miatt is eljárás indult. A hatalmas magasságból történt ugrást csodával határos módon túlélte – számolt be a New York Post.

Kiugrott a guruló autóból a hídon, majd fejest ugrott a vízbe a rendőrök elől menekülő férfi – videó

Elképesztő jelenetet rögzített a rendőrségi kamera Missouriban: egy férfi a rendőrök elől menekülve fejjel vetette magát egy hídról a tóba. A menekülés azonban nem segített rajta, a hatóságok rövid időn belül elfogták.

 

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