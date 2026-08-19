Fordulat az MH370-es ügyében: a szakértők szerint valaki az utolsó pillanatig vezette a szellemrepülőt

Kísért az MH370-es járat pilótájának utolsó öt szava, miközben új elméletek láttak napvilágot. Bár a 239 emberrel a fedélzetén eltűnt Boeing 777-es tragédiája óta már 12 év telt el, Zaharie Ahmad Shah kapitány utolsó rádióüzenete a mai napig megválaszolatlan kérdéseket vet fel.

Az MH370 járat eltűnése máig rejtély - (Photo by Arif Kartono / AFP)

Az MH370 utolsó bejelentkezése

A Kuala Lumpurból Pekingbe tartó járat alig két órával az indulás után hagyta el a maláj légteret. Amikor a gép éppen belépni készült a vietnámi irányítás alá, a pilóta teljesen nyugodt hangon elköszönt a maláj légi irányítástól:

„Goodnight Malaysia three seven zero” (Jó éjszakát, Malaysia 370)

Ez a rutinszerű mondat volt az utolsó életjel, ami a pilótafülkéből érkezett. Közvetlenül ezután a repülőgép kommunikációs rendszereit szándékosan lekapcsolták, és a gép „elsötétült”. A műholdas és radaradatok szerint a gép ezután még több mint 7 órán át repült az Indiai-óceán déli része felé, mielőtt a mélybe zuhant.

Három lehetséges forgatókönyv maradt

Simon Maskell, a Liverpooli Egyetem professzora és kutatócsoportja úttörő rádiójel-elemzési technológiát (WSPR) hívott segítségül, hogy átvizsgálják az évekre visszamenő adatbázisokat. Kutatásaik alapján a szakértő kijelentette, hogy már csak három tudományosan is megalapozott magyarázat létezik a gép sorsára:

Rendkívüli baleset történt: Olyan ritka műszaki hiba vagy szerencsétlenség következett be, ami miatt a legénység képtelenné vált a kommunikációra vagy a kényszerleszállásra. Kiterjesztett öngyilkosság (élő elkövetővel): A pilótafülkében tartózkodó személy tudatosan vezette a gépet az óceánba, és a becsapódás pillanatában is életben volt. Kiterjesztett öngyilkosság (eszméletlen/halott elkövetővel): A pilótafülkében valaki szándékosan térítette el a gépet, de a zuhanás megkezdésekor már nem volt életben vagy eszméleténél.

Miért erősödik az emberi beavatkozás elmélete?

Bár konkrét bizonyíték nincs arra, hogy a pilóta vagy a másodpilóta szándékosan akarta volna megsemmisíteni a gépet, a nyomozók korábban találtak egy otthoni repülőszimulátort a kapitány lakásán. Ezen egy olyan repülési útvonalat gyakoroltak, amely kísértetiesen hasonlított az MH370 utolsó, Indiai-óceán feletti útjára.