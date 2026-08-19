Fordulat az MH370-es ügyében: a szakértők szerint valaki az utolsó pillanatig vezette a szellemrepülőt

Kísért az MH370-es járat pilótájának utolsó öt szava, miközben új elméletek láttak napvilágot. Bár a 239 emberrel a fedélzetén eltűnt Boeing 777-es tragédiája óta már 12 év telt el, Zaharie Ahmad Shah kapitány utolsó rádióüzenete a mai napig megválaszolatlan kérdéseket vet fel.
Az MH370 utolsó bejelentkezése
A Kuala Lumpurból Pekingbe tartó járat alig két órával az indulás után hagyta el a maláj légteret. Amikor a gép éppen belépni készült a vietnámi irányítás alá, a pilóta teljesen nyugodt hangon elköszönt a maláj légi irányítástól:
„Goodnight Malaysia three seven zero” (Jó éjszakát, Malaysia 370)
Ez a rutinszerű mondat volt az utolsó életjel, ami a pilótafülkéből érkezett. Közvetlenül ezután a repülőgép kommunikációs rendszereit szándékosan lekapcsolták, és a gép „elsötétült”. A műholdas és radaradatok szerint a gép ezután még több mint 7 órán át repült az Indiai-óceán déli része felé, mielőtt a mélybe zuhant.
Három lehetséges forgatókönyv maradt
Simon Maskell, a Liverpooli Egyetem professzora és kutatócsoportja úttörő rádiójel-elemzési technológiát (WSPR) hívott segítségül, hogy átvizsgálják az évekre visszamenő adatbázisokat. Kutatásaik alapján a szakértő kijelentette, hogy már csak három tudományosan is megalapozott magyarázat létezik a gép sorsára:
- Rendkívüli baleset történt: Olyan ritka műszaki hiba vagy szerencsétlenség következett be, ami miatt a legénység képtelenné vált a kommunikációra vagy a kényszerleszállásra.
- Kiterjesztett öngyilkosság (élő elkövetővel): A pilótafülkében tartózkodó személy tudatosan vezette a gépet az óceánba, és a becsapódás pillanatában is életben volt.
- Kiterjesztett öngyilkosság (eszméletlen/halott elkövetővel): A pilótafülkében valaki szándékosan térítette el a gépet, de a zuhanás megkezdésekor már nem volt életben vagy eszméleténél.
Miért erősödik az emberi beavatkozás elmélete?
Bár konkrét bizonyíték nincs arra, hogy a pilóta vagy a másodpilóta szándékosan akarta volna megsemmisíteni a gépet, a nyomozók korábban találtak egy otthoni repülőszimulátort a kapitány lakásán. Ezen egy olyan repülési útvonalat gyakoroltak, amely kísértetiesen hasonlított az MH370 utolsó, Indiai-óceán feletti útjára.
Professzor Maskell hozzátette: mivel a korábbi hatalmas kutatási fázisok mind abból a feltételezésből indultak ki, hogy a gép az üzemanyag kifogyása után emberi beavatkozás nélkül csapódott be, a sikertelenség most arra utal, hogy valaki mégis irányította a gépet a süllyedés során. Ez pedig némileg növeli a szándékos pilótai tett valószínűségét.