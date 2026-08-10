Új rekord a La Manche csatornán: 230 bevándorló érkezett egyetlen csónakkal

A migráció új rekordot hozott a La Manche csatornán: szombaton egyetlen kishajó fedélzetén 230 bevándorló kelt át az Egyesült Királyságba. Ez a legnagyobb létszám, amelyet valaha egyetlen hajón regisztráltak az átkelés során.

Migráció: új rekord született, 230 ember érkezett egyetlen csónakkal az Egyesült Királyságba

Fotó: ABDEL MAJID BZIOUAT / AFP

A korábbi rekordot mindössze néhány hete állították fel. Júliusban 165 ember érkezett egyetlen hajóval, a mostani adat ezt 65 fővel múlja felül.

Szombaton összesen 258 ember kelt át a La Manche csatornán négy kishajóval. A 230 fős hajó így önmagában az aznap érkezők túlnyomó többségét szállította.

A brit kormány az embercsempészeket hibáztatja

A brit belügyminisztérium szerint a rekord egyben azt is megmutatja, mennyire veszélyes módszereket alkalmaznak az embercsempészbandák. A tárca szóvivője szerint a bűnözői csoportok „vakmerő és veszélyes taktikákat” alkalmaznak, amikor egyre nagyobb létszámú csoportokat zsúfolnak tengerre alkalmatlan hajókra.

A brit hatóságok szerint ezzel az embercsempészek az átkelők életét is kockára teszik. A kishajók túlterhelése különösen veszélyes a La Manche csatornán, amelynek forgalma rendkívül sűrű, az időjárási körülmények pedig gyorsan változhatnak.

A mostani rekord azt mutatja, hogy az embercsempész-hálózatok egyetlen hajóval is több száz embert próbálhatnak meg eljuttatni az Egyesült Királyságba. A brit kormány számára ez újabb komoly kihívást jelent, miközben továbbra is igyekszik visszaszorítani a csatornán keresztül érkező illegális bevándorlást.

A migráció kérdése az Egyesült Királyságban évek óta kiemelt politikai téma, a La Manche csatornán érkező kishajók pedig a brit bevándorlási vita egyik legfontosabb jelképeivé váltak.