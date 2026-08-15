Kilakoltatnák az OnlyFans-modellt, miután zaklatója intim fotókat küldött a szomszédainak

Egy New York-i fitneszmodell állítása szerint volt fotósa egy éven át zaklatta, miután visszautasította őt, majd az OnlyFans-oldaláról származó intim fotókat küldött el több száz szomszédjának. Samantha Skolkin szerint azonban a történet itt nem ért véget: most abból a luxuslakóházból akarják kilakoltatni, ahol él – derül ki a New York Post cikkéből.

Mintegy 400 szomszédja kaphatott intim fotókat Samantha Skolkin modellről, amelyeket állítólag megszállott zaklatója küldött szét.

Fotó: X/Twitter

A 36 éves, korábbi profi testépítőnek több mint félmillió követője van az Instagramon.

Egymillió dolláros, mintegy 314 millió forintos pert indított a manhattani Ritz Plaza tulajdonosa ellen, mert szerinte a lakóház őt hibáztatja a zaklatója tettei miatt.

Samantha Skolkin

IG: xxsamanthafit pic.twitter.com/uRWU6VFYaW — Zippy Psycho (@_ZippyPsycho) February 10, 2026

Több száz szomszéd kapott intim fotókat

A kereset szerint Skolkin korábbi fotósa, az 54 éves Steward Noack 2024-ben több alkalommal küldött a nő szüleinek, valamint a Ritz Plaza mintegy 400 lakójának olyan szexuális tartalmú fotókat, amelyeket Skolkin OnlyFans-oldaláról szerzett meg.

A luxusépületben egy egyszobás lakás havi bérleti díja több mint 5400 dollár (csaknem 1,8 millió forint).

Noack állítólag úgy címezte meg a borítékokat és csomagokat, mintha azok Skolkintől, a nő rokonaitól, a lakóház vezetőségétől vagy az Amazontól érkeztek volna, hogy a címzettek biztosan felbontsák őket.

A férfi állítólag olyan karácsonyi üdvözlőlapokat is készített, amelyekbe intim fotókat tett, valamint Skolkin nevében az OnlyFans-oldalát népszerűsítő plakátokat készített.

A nő szülei két különösen bizarr csomagot is kaptak.

Az ezüst ajándékdobozokban intim fotók mellett fekete símaszkok voltak, amelyeket a férfi a kereset szerint fehér anyaggal kent össze, hogy ondónak tűnjenek.

A rendőrség szerint Noacket legalább három alkalommal rögzítették térfigyelő kamerák, miközben a csomagokat egy manhattani postán adta fel. Kapucnit és maszkot viselt, egyik alkalommal pedig latexkesztyűt húzott.

Ez a legrosszabb dolog, ami valaha történt velem. Egy kibaszott rémálom

– mondta a modell.

Samantha Skolkin, a fitness trainer and model from Brooklyn, New York, has gained fame for her impressive physique and motivational…



Read More: Samantha Skolkin Biography: Age, Net Worth, Siblings, Parents, Height, Boyfriend https://t.co/50XgPxclWM pic.twitter.com/Wo5rDKsT4g — Stubborn Maamie (@ProdigalHomeGal) February 21, 2025

A zaklató ellen eljárás indult

Noacket 2024-ben többek között intim képek jogellenes közzétételével, személyazonossággal való visszaéléssel, zaklatással és üldözéssel vádolták meg. A rendőrség szerint két esetben is ő küldött erotikus fotókat.