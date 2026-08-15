Kilakoltatnák az OnlyFans-modellt, miután zaklatója intim fotókat küldött a szomszédainak

Egy New York-i fitneszmodell állítása szerint volt fotósa egy éven át zaklatta, miután visszautasította őt, majd az OnlyFans-oldaláról származó intim fotókat küldött el több száz szomszédjának. Samantha Skolkin szerint azonban a történet itt nem ért véget: most abból a luxuslakóházból akarják kilakoltatni, ahol él – derül ki a New York Post cikkéből.
A 36 éves, korábbi profi testépítőnek több mint félmillió követője van az Instagramon.
Egymillió dolláros, mintegy 314 millió forintos pert indított a manhattani Ritz Plaza tulajdonosa ellen, mert szerinte a lakóház őt hibáztatja a zaklatója tettei miatt.
Több száz szomszéd kapott intim fotókat
A kereset szerint Skolkin korábbi fotósa, az 54 éves Steward Noack 2024-ben több alkalommal küldött a nő szüleinek, valamint a Ritz Plaza mintegy 400 lakójának olyan szexuális tartalmú fotókat, amelyeket Skolkin OnlyFans-oldaláról szerzett meg.
A luxusépületben egy egyszobás lakás havi bérleti díja több mint 5400 dollár (csaknem 1,8 millió forint).
Noack állítólag úgy címezte meg a borítékokat és csomagokat, mintha azok Skolkintől, a nő rokonaitól, a lakóház vezetőségétől vagy az Amazontól érkeztek volna, hogy a címzettek biztosan felbontsák őket.
A férfi állítólag olyan karácsonyi üdvözlőlapokat is készített, amelyekbe intim fotókat tett, valamint Skolkin nevében az OnlyFans-oldalát népszerűsítő plakátokat készített.
A nő szülei két különösen bizarr csomagot is kaptak.
Az ezüst ajándékdobozokban intim fotók mellett fekete símaszkok voltak, amelyeket a férfi a kereset szerint fehér anyaggal kent össze, hogy ondónak tűnjenek.
A rendőrség szerint Noacket legalább három alkalommal rögzítették térfigyelő kamerák, miközben a csomagokat egy manhattani postán adta fel. Kapucnit és maszkot viselt, egyik alkalommal pedig latexkesztyűt húzott.
Ez a legrosszabb dolog, ami valaha történt velem. Egy kibaszott rémálom
– mondta a modell.
A zaklató ellen eljárás indult
Noacket 2024-ben többek között intim képek jogellenes közzétételével, személyazonossággal való visszaéléssel, zaklatással és üldözéssel vádolták meg. A rendőrség szerint két esetben is ő küldött erotikus fotókat.
A férfival szemben 2024. december 31-én távoltartási végzést rendeltek el, 2025 márciusában pedig egy vádalku keretében rendbontásban bűnösnek vallotta magát.
Skolkin ügyvédje szerint ennek ellenére a Ritz Plaza nem a zaklatóval, hanem az áldozattal szemben lépett fel.
A kereset szerint letiltották a nő online lakbérfizetését, majd nem hosszabbították meg a szerződését. Hiába próbált ezután csekkekkel fizetni, júliusban kilakoltatási felszólítást kapott.
Az ügyvéd szerint ezzel a lakóház megsérti a szexuális bűncselekmények és zaklatás áldozatait védő jogszabályokat. A Ritz Plaza ezt visszautasította, és közölte: a keresetnek „semmilyen ténybeli alapja nincs”.
A fotósból megszállott zaklató lett
Skolkin és Noack több mint tíz éve ismerték egymást.
A férfi egy időben a modell fotósa és legjobb barátja volt, a nő szerint azonban soha nem volt köztük szexuális kapcsolat.
A kapcsolatuk körülbelül három éve romlott meg, amikor Skolkin közölte Noackkel, hogy párkapcsolata van. A férfi ezután féltékenyen viselkedett, majd szerelmet vallott neki.
A kereset szerint Noack később kétszer is beleegyezése nélkül, erőszakosan megérintette a nőt. Skolkin először megbocsátott neki, de a második eset után személyesen és szakmailag is megszakította vele a kapcsolatot. Néhány hónappal később a férfi állítólag terrorizálni kezdte.
Ennek az embernek soha nem szabadna nők közelében lennie. Ragadozó, beteg ember
– mondta a modell.
Az OnlyFans nemcsak az ismeretlen tartalomgyártóknak hozhat komoly bevételt: Jessie Cave, a Harry Potter-filmek Lavender Brownja nemrég azt is elárulta, hogy egyetlen év alatt többet keresett a platformon, mint egész színészi karrierje során.