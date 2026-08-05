Halálos áradásokat hozott a monszun Indiában – ezrek menekültek el

A pusztítás India északkeleti, déli és északi térségeit egyaránt érinti, miközben a mentőegységek folyamatosan telepítik ki a veszélyeztetett lakosokat. A monszun idei hatását a klímaváltozás és az El Niño által megzavart csapadékeloszlás is súlyosbíthatja – írja az Al Jazeera.

A monszun okozta esőzések július óta több mint száz ember halálát okozták Indiában. Áradások, földcsuszamlások és villámcsapások pusztítanak. Fotó: BIJU BORO / AFP

Több mint száz ember halt meg a pusztító monszun miatt Indiában

Július óta több mint száz ember halt meg Indiában a monszunesők által kiváltott áradások, földcsuszamlások és villámcsapások következtében. A heves esőzések több államban is súlyos károkat okoztak, emberek ezrei kényszerültek elhagyni elárasztott otthonukat.

Assamban legalább 87 ember vesztette életét, közülük 47-en a Sivasagar körzetben. Keralában legalább 15-en meghaltak, hét embert pedig továbbra is eltűntként tartanak nyilván. Több mint tízezer lakost helyeztek el mintegy háromszáz ideiglenes segélytáborban.

Az indiai ellenőrzés alatt álló Dzsammu és Kasmír területén legalább 31 emberrel végeztek a rendkívül heves esőzések. Dzshárkhandban 14-en haltak meg villámcsapásokban, többségük a szabadban dolgozó mezőgazdasági munkás volt.

Az El Niño is megzavarja a csapadékeloszlást

A monszun létfontosságú csapadékot biztosít az indiai mezőgazdaságnak, ugyanakkor évről évre számos halálos áldozatot követel. A tudósok szerint a klímaváltozás egyre veszélyesebbé teszi a dél-ázsiai esős évszakot, miközben az El Niño is felborítja a megszokott csapadékeloszlást.

A szélsőséges időjárás Srí Lankát is sújtja: ott legalább nyolcan meghaltak, és 12 ezer embernek kellett elhagynia otthonát. Közben az ország keleti térségeiben súlyos aszály alakult ki, ezért több településre tartálykocsikkal szállítanak ivóvizet. Az egymással ellentétes szélsőségek jól mutatják, mennyire kiszámíthatatlanná vált a térség időjárása.