Megvan, hol esett le az a rengeteg eső, ami a Dunából hiányzik

A monszun rövid idő alatt több száz milliméter esőt hozott, Lahore és Gujranwala környékén pedig mintegy 400 négyzetkilométer került víz alá – számolt be az Al Jazeera.
Esőzések, monszun Pakisztánban
Irgalmatlan mennyiségű eső zúdult Pakisztánra a monszun kezdete óta, egész városrészeket és hatalmas területeket borítva víz alá. Galériánkban képeken mutatjuk be az elárasztott utcákat, a vízben gázoló embereket és a természeti katasztrófa pusztítását.
A felhőszakadások rövid idő alatt több száz milliméter csapadékot hoztak, Lahore és Gujranwala térségében pedig mintegy 400 négyzetkilométer került víz alá. Egy helyi tisztviselő szerint a táj már egy hatalmas, szárazföldi tengerre hasonlít.
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A heves monszunesők és az áradások június vége óta legalább 107 ember halálát okozták, 344-en megsérültek, és több száz ház megrongálódott. Az áldozatok több mint fele épületek vagy tetők összeomlása miatt vesztette életét.
A hatóságok segélyközpontokat nyitottak, miközben újabb esőzésekre, villámárvizekre, földcsuszamlásokra és folyók áradására figyelmeztetnek. A monszun várhatóan szeptemberig folytatódik, ezért további pusztítás sem kizárt.