Megvan, hol esett le az a rengeteg eső, ami a Dunából hiányzik

A monszun rövid idő alatt több száz milliméter esőt hozott, Lahore és Gujranwala környékén pedig mintegy 400 négyzetkilométer került víz alá – számolt be az Al Jazeera.

A monszun hatalmas esőt zúdított Pakisztánra, utcák és városrészek kerültek víz alá. Képeken mutatjuk be az áradásban gázoló embereket. Fotó: Hussain Ali

Esőzések, monszun Pakisztánban

Irgalmatlan mennyiségű eső zúdult Pakisztánra a monszun kezdete óta, egész városrészeket és hatalmas területeket borítva víz alá. Galériánkban képeken mutatjuk be az elárasztott utcákat, a vízben gázoló embereket és a természeti katasztrófa pusztítását.

A felhőszakadások rövid idő alatt több száz milliméter csapadékot hoztak, Lahore és Gujranwala térségében pedig mintegy 400 négyzetkilométer került víz alá. Egy helyi tisztviselő szerint a táj már egy hatalmas, szárazföldi tengerre hasonlít.

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