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pakisztán

Megvan, hol esett le az a rengeteg eső, ami a Dunából hiányzik

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
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Szárazföldi tengerré változtak Pakisztán egyes térségei a heves esőzések miatt. A monszun utcákat és házakat öntött el, miközben emberek százait kellett kimenekíteni az áradás sújtotta területekről.
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pakisztánvízmonszuneső

A monszun rövid idő alatt több száz milliméter esőt hozott, Lahore és Gujranwala környékén pedig mintegy 400 négyzetkilométer került víz alá – számolt be az Al Jazeera.

A monszun hatalmas esőt zúdított Pakisztánra, utcák és városrészek kerültek víz alá. Képeken mutatjuk be az áradásban gázoló embereket.
A monszun hatalmas esőt zúdított Pakisztánra, utcák és városrészek kerültek víz alá. Képeken mutatjuk be az áradásban gázoló embereket. Fotó: Hussain Ali

Esőzések, monszun Pakisztánban

Irgalmatlan mennyiségű eső zúdult Pakisztánra a monszun kezdete óta, egész városrészeket és hatalmas területeket borítva víz alá. Galériánkban képeken mutatjuk be az elárasztott utcákat, a vízben gázoló embereket és a természeti katasztrófa pusztítását.

A felhőszakadások rövid idő alatt több száz milliméter csapadékot hoztak, Lahore és Gujranwala térségében pedig mintegy 400 négyzetkilométer került víz alá. Egy helyi tisztviselő szerint a táj már egy hatalmas, szárazföldi tengerre hasonlít.

Képre kattintva galéria nyílik:

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Galéria: Megvan hol esett le az a sok eső, ami a Dunából hiányzik
Fotó: Northfoto
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Megvan hol esett le az a sok eső, ami a Dunából hiányzik

A heves monszunesők és az áradások június vége óta legalább 107 ember halálát okozták, 344-en megsérültek, és több száz ház megrongálódott. Az áldozatok több mint fele épületek vagy tetők összeomlása miatt vesztette életét.

A hatóságok segélyközpontokat nyitottak, miközben újabb esőzésekre, villámárvizekre, földcsuszamlásokra és folyók áradására figyelmeztetnek. A monszun várhatóan szeptemberig folytatódik, ezért további pusztítás sem kizárt.

 

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