Ez az 1 másodperces trükk megakadályozza, hogy kellemetlen szaga legyen a mosógépnek

Sok tanács létezik a mosógép szagtalanításával kapcsolatban, ám van egy praktika, ami igen hatásos, a legtöbben mégsem tudnak róla. A Good Housekeeping háztartási tanácsok rovatának vezetője azt mondta, sok mindent kipróbált már az évek alatt, de egy valami vált be igazán: a trükk felgyorsítja a szárítási folyamatot, és megakadályozza a penészedést.

Egy apró trükkel megakadályozhatjuk a mosógép szagosodását

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Miért szagosodik a mosógép?

A kellemetlen, dohos szagok a mosógépben szaporodó baktériumokból származnak. Minden egyes mosás hátra hagy maga után vizet, szappanhabot és hőnyomokat, amik a sötét térrel és minimális szellőzéssel együtt tökéletes táptalajt biztosítanak a baktériumok szaporodásához. A következő mosásnál pedig ezek a baktériumok nem tűnnek el, hanem tovább szaporodnak, és ezáltal egyre szagosabb lesz a gép.

Bizonyos rossz szokások elősegítik a baktériumok szaporodását:

túl hosszú ideig a dobban marad a mosás,

túl sok mosószer használata,

a gép rendszeres tisztításának elmulasztása.

Csupán egy másodperc, és búcsút inthetünk a bűznek!

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Az 1 másodperces trükk

Először is fontos tisztázni, hogy a módszer mellett nem szabad elhanyagolni a mosógépajtó kinyitásának fontosságát, ez a lépés ugyanis elengedhetetlen a gép megfelelő szellőzéséhez és a nedvesség visszatartásának csökkentéséhez. Hasonlóképpen fontos a maradék nedvesség eltávolítása az ajtó gumitömítéséről is, ugyanis ez nehezebben szárad, és a penész itt könnyen fel tud halmozódni.

De az említett trükk a mosógépen feljebb keresendő:

a mosószer-adagoló kinyitása.

Ez erősíti a főajtó kinyitásának hatékonyságát, mivel a belső csövek jobban szellőznek, és maga az adagoló is szellőzik, ahol gyakran szintén sok penész található. Ha ennél is nagyobb hatékonyságot szeretnénk, egy ronggyal ezt is szárazra lehet törölni.

A mosószer-adagoló kevesebb mint 1 másodperc alatt kihúzható, és valóban nagyban befolyásolja a száradást. Vannak, akik teljesen ki is veszik, és egész éjszakára a mosógép tetején hagyjak, így még gyorsabban tud kiszáradni minden.

Ez a praktika tényleg működik!

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Fontos a megfelelő használat

A cikkben megjegyzik, hogy bár rengeteget segít a mindennapi szagtalanításhoz az adagoló és a főajtó kinyitása, önmagában ez nem elég ahhoz, hogy a mosógép örökké szagmentes maradjon, fontos betartani a fent említett egyéb javaslatokat, mint például időközönként rendszeresen tisztítást is végezni.