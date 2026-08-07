Moszkva: hatalmas robbanást hallottak, a hatóságok sem tudják, mi történt

Moszkva több pontján is nagy erejű, robbanásszerű hangra lettek figyelmesek a lakosok péntek délelőtt. A hatóságok egyelőre nem tudják pontosan, mi okozta a zajt, amelyet a főváros több kerületében is hallani lehetett, és az orosz rendkívüli helyzetek minisztériuma szerint egyelőre nincs nyoma sem tűznek, sem valódi robbanásnak.
A hatóságok egyelőre nem tudják, mi okozta a robbanásszerű hangot
Az orosz fővárosban több helyen is arról számoltak be, hogy a hang különösen erősen volt hallható Konkovo, Szolncevo, a Vernadszkij sugárút és Kommunarka környékén. Egyes lakosok állítólag lökéshullámot is éreztek.
A belvárosban is hallani lehetett a zajt: a beszámolók szerint például a Kurszkaja és a Taganszkaja környékén élők is érzékelték a történteket.
A moszkvai rendkívüli helyzetek minisztériuma ugyanakkor közölte, hogy egyelőre nincs információjuk robbanásról vagy káreseményről.
Tudunk erről a helyzetről, de nincs füst, nincs tűz – semmi. Mi is hallottunk valamit, de nem világos, hogy hol és mi történt
– idézték a minisztérium illetékeseit.
A hatóságok közlése szerint jelenleg nincs tudomásuk sérültekről vagy anyagi kárról.
Egy szuperszonikus repülőgép okozhatta a hanghatást
A Baza nevű Telegram-csatorna biztonsági forrásokra hivatkozva arról számolt be, hogy a hangot valószínűleg egy, a térségben szuperszonikus sebességre gyorsuló repülőgép okozhatta.
Hasonló információt közölt egy, a rendkívügyi szervekhez közel álló forrás is, amely az orosz RBC-nek azt mondta: a robbanásszerű hang hátterében egy repülőgép hangrobbanása állhatott.
A történtek különös figyelmet kaptak annak fényében, hogy néhány nappal korábban szintén Moszkvában történt egy súlyos biztonsági incidens. Augusztus 1-jén a Balzi Rossi étteremnél történt robbanásban öt ember meghalt, és több mint húszan megsérültek.
A moszkvai polgármester, Szergej Szobjanyin terrorcselekménynek nevezte az éttermi támadást. Az orosz hatóságok szerint egy házilag készített robbanószerkezet lépett működésbe, amelyet egy nő próbált bejuttatni egy zártkörű rendezvényre.
A korábbi értesülések szerint a támadás feltételezett célpontja Alekszandr Csajko, az orosz légierő és űrerők főparancsnoka lehetett, aki a rendezvényhez kapcsolódó ünnepségen vehetett részt.
A mostani robbanásszerű hang esetében azonban egyelőre nincs bizonyíték arra, hogy kapcsolatban állna a korábbi terrortámadással. A hatóságok vizsgálják az eset körülményeit.