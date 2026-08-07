Moszkva: hatalmas robbanást hallottak, a hatóságok sem tudják, mi történt

Moszkva több pontján is nagy erejű, robbanásszerű hangra lettek figyelmesek a lakosok péntek délelőtt. A hatóságok egyelőre nem tudják pontosan, mi okozta a zajt, amelyet a főváros több kerületében is hallani lehetett, és az orosz rendkívüli helyzetek minisztériuma szerint egyelőre nincs nyoma sem tűznek, sem valódi robbanásnak.

Moszkva: újabb hatalmas robbanást hallottak, a hatóságok sem tudják, mi történt

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A hatóságok egyelőre nem tudják, mi okozta a robbanásszerű hangot

Az orosz fővárosban több helyen is arról számoltak be, hogy a hang különösen erősen volt hallható Konkovo, Szolncevo, a Vernadszkij sugárút és Kommunarka környékén. Egyes lakosok állítólag lökéshullámot is éreztek.

A belvárosban is hallani lehetett a zajt: a beszámolók szerint például a Kurszkaja és a Taganszkaja környékén élők is érzékelték a történteket.

A moszkvai rendkívüli helyzetek minisztériuma ugyanakkor közölte, hogy egyelőre nincs információjuk robbanásról vagy káreseményről.

Tudunk erről a helyzetről, de nincs füst, nincs tűz – semmi. Mi is hallottunk valamit, de nem világos, hogy hol és mi történt

– idézték a minisztérium illetékeseit.

A hatóságok közlése szerint jelenleg nincs tudomásuk sérültekről vagy anyagi kárról.

Egy szuperszonikus repülőgép okozhatta a hanghatást

A Baza nevű Telegram-csatorna biztonsági forrásokra hivatkozva arról számolt be, hogy a hangot valószínűleg egy, a térségben szuperszonikus sebességre gyorsuló repülőgép okozhatta.

Hasonló információt közölt egy, a rendkívügyi szervekhez közel álló forrás is, amely az orosz RBC-nek azt mondta: a robbanásszerű hang hátterében egy repülőgép hangrobbanása állhatott.

A történtek különös figyelmet kaptak annak fényében, hogy néhány nappal korábban szintén Moszkvában történt egy súlyos biztonsági incidens. Augusztus 1-jén a Balzi Rossi étteremnél történt robbanásban öt ember meghalt, és több mint húszan megsérültek.

A moszkvai polgármester, Szergej Szobjanyin terrorcselekménynek nevezte az éttermi támadást. Az orosz hatóságok szerint egy házilag készített robbanószerkezet lépett működésbe, amelyet egy nő próbált bejuttatni egy zártkörű rendezvényre.

A korábbi értesülések szerint a támadás feltételezett célpontja Alekszandr Csajko, az orosz légierő és űrerők főparancsnoka lehetett, aki a rendezvényhez kapcsolódó ünnepségen vehetett részt.