Végzetes jó szándék: egy elveszett telefon miatt állt meg segíteni, a féltékeny ex halálra gázolta a motorost

Federico Venco csak segíteni akart egy idegen nőnek, aki elveszítette a mobiltelefonját, önzetlen cselekedete azonban az életébe került. Az olasz férfit a nő féltékeny volt párja szándékosan elütötte, mert azt hitte, új szerelmével érkezett – dta hírül a belga Het Laatste Nieuws hírportál.
Elveszett telefon miatt állt meg segíteni
A tragédia szombat este történt az észak-olaszországi Varese tartományban. A 39 éves nő motorral tartott Somma Lombardóba, hogy találkozzon volt partnerével, és visszaadja neki néhány személyes holmiját.
Útközben azonban kiesett a zsebéből a telefonja, ezért megállt keresni.
Ekkor érkezett arra a 36 éves Federico Venco, aki szintén motorral közlekedett. Bár nem ismerték egymást, felajánlotta, hogy elöl halad a motorjával, a nő pedig kövesse őt a találkozó helyszínéig.
A nő volt párja, a 44 éves Mirko Bertellini eközben autójában, a megbeszélt hely közelében várakozott. Amikor meglátta, hogy a nő egy másik motorost követ, azt hitte, új párjával érkezett.
A helyszínen meghalt, a nőt is brutálisan bántalmazta
A nyomozás szerint Bertellini ezután szándékosan Federico motorjának hajtott autójával.
Az ütközés ereje akkora volt, hogy a 36 éves férfi a helyszínen életét vesztette.
A támadó ezt követően volt barátnőjére is rárontott: a földre teperte, és többször a betonhoz csapta a fejét. A nő súlyos sérüléseket szenvedett, életét csak arra járók közbelépése mentette meg.
A rendőrök a gyanúsított autójában egy kést és egy nagy követ is találtak. A nő telefonját később megtalálták, rajta egy el nem olvasott fenyegető üzenettel:
Gyere csak, megöllek.
Kiderült, hogy a nő korábban már feljelentette volt partnerét bántalmazás és zaklatás miatt. A 44 éves férfit őrizetbe vették, emberöléssel gyanúsítják.
A helyi polgármester szerint nem kizárt, hogy Federico Venco közbelépése egy előre kitervelt emberölést hiúsított meg. Családja úgy emlékezett rá, hogy mindig kész volt segíteni másokon, a megmentett nő pedig azt mondta, szeretné személyesen is megköszönni Federico édesanyjának, amit a fia érte tett.
Nem ez az egyetlen eset, amikor a féltékenység gyilkossághoz vezetett: egy kaliforniai férfi évekig bujkált, miután végzett külön élő felesége új párjával.