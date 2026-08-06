Végzetes jó szándék: egy elveszett telefon miatt állt meg segíteni, a féltékeny ex halálra gázolta a motorost

Federico Venco csak segíteni akart egy idegen nőnek, aki elveszítette a mobiltelefonját, önzetlen cselekedete azonban az életébe került. Az olasz férfit a nő féltékeny volt párja szándékosan elütötte, mert azt hitte, új szerelmével érkezett – dta hírül a belga Het Laatste Nieuws hírportál.

A segítőkész motoros, Federico Venco az életével fizetett önzetlenségéért.

Fotó: Facebook

Elveszett telefon miatt állt meg segíteni

A tragédia szombat este történt az észak-olaszországi Varese tartományban. A 39 éves nő motorral tartott Somma Lombardóba, hogy találkozzon volt partnerével, és visszaadja neki néhány személyes holmiját.

Útközben azonban kiesett a zsebéből a telefonja, ezért megállt keresni.

Ekkor érkezett arra a 36 éves Federico Venco, aki szintén motorral közlekedett. Bár nem ismerték egymást, felajánlotta, hogy elöl halad a motorjával, a nő pedig kövesse őt a találkozó helyszínéig.

A nő volt párja, a 44 éves Mirko Bertellini eközben autójában, a megbeszélt hely közelében várakozott. Amikor meglátta, hogy a nő egy másik motorost követ, azt hitte, új párjával érkezett.

A helyszínen meghalt, a nőt is brutálisan bántalmazta

A nyomozás szerint Bertellini ezután szándékosan Federico motorjának hajtott autójával.

Az ütközés ereje akkora volt, hogy a 36 éves férfi a helyszínen életét vesztette.

A támadó ezt követően volt barátnőjére is rárontott: a földre teperte, és többször a betonhoz csapta a fejét. A nő súlyos sérüléseket szenvedett, életét csak arra járók közbelépése mentette meg.

A rendőrök vizsgálják a helyszínt, ahol a halálos gázolás történt.

Fotó: Facebook

A rendőrök a gyanúsított autójában egy kést és egy nagy követ is találtak. A nő telefonját később megtalálták, rajta egy el nem olvasott fenyegető üzenettel:

Gyere csak, megöllek.

Kiderült, hogy a nő korábban már feljelentette volt partnerét bántalmazás és zaklatás miatt. A 44 éves férfit őrizetbe vették, emberöléssel gyanúsítják.

A helyi polgármester szerint nem kizárt, hogy Federico Venco közbelépése egy előre kitervelt emberölést hiúsított meg. Családja úgy emlékezett rá, hogy mindig kész volt segíteni másokon, a megmentett nő pedig azt mondta, szeretné személyesen is megköszönni Federico édesanyjának, amit a fia érte tett.