Elképesztő felfedezés: a bibliai Mózes nyomaira bukkanhattak a kutatók Egyiptomban

Mózes a Biblia egyik leghíresebb alakja, de soha nem találtak róla megerősített egyiptomi feljegyzést. Azonban az Armstrong Bibliai Régészeti Intézet jelentése szerint a próféta valószínűleg Szenenmutként rejtőzködött, egy titokzatos közemberként, aki az ókori Egyiptom egyik leghatalmasabb udvaronca lett.

A kutatók lehet, hogy felfedték a bibliai Mózes kilétét. (Képünk illusztráció) Fotó: Unsplash

A bibliai kronológiát felhasználva azzal érveltek, hogy Szenenmut Mózesnek tulajdonított időszakban élt, akinek születését Kr. e. 1526 körülire helyezték. Hatsepszutot, I. Thotmesz fáraó lányát azonosították a hercegnőként, aki megmentette Mózest a Nílusból és a királyi udvarba vitte. Sőt, a jelentés Szenenmut közel 90 címet gyűjtött össze, és beszámolt katonai szolgálatáról Etiópiában, párhuzamot vonva Mózes későbbi beszámolóival, akik egy ottani egyiptomi hadjáratot vezettek.

A legszembetűnőbb az volt, hogy Szenenmut körülbelül abban az évben tűnt el a történelmi feljegyzésekből, amikor a bibliai idővonal szerint Mózes betöltötte a 40. életévét, megölt egy egyiptomi munkafelügyelőt, és száműzetésbe menekült. Szenenmut két befejezetlen sírt, egy összetört szarkofágot és ismeretlen nyughelyet hagyott maga után. Néhány portréját szándékosan megrongálták, ami a támogatók szerint azt az elítélést tükrözi, amellyel Mózes szembesült volna, miután elmenekült a fáraó haragja elől.

Azonban egyetlen felirat sem köti közvetlenül Szenenmutot Mózeshez, és nem azonosítja őt héberként, az elmélet pedig a vitatott Exodus-kronológián és közvetett párhuzamokon alapul, nem pedig végleges régészeti bizonyítékokon.

Mi szerepel az Exodus-kronológiában?

A Biblia Exodus, az az Kivonulás könyve szerint egy meg nem nevezett fáraó elrendelte az újszülött héber fiúk megölését, ami arra késztette Mózes anyját, hogy három hónapig elrejtse őt, mielőtt egy kosárba helyezte volna. Végül a fáraó lánya felfedezte a csecsemőt, és fiaként nevelte fel, míg az Újszövetség szerint Mózes az egyiptomiak minden bölcsességében részesült. A Christopher Eames régész által írt jelentés Hatsepszut fiatalkorára helyezte ezeket az eseményeket, és azzal érvelt, hogy a jelleme illik a Bibliában leírt együttérző hercegnőhöz.