Elképesztő felfedezés: a bibliai Mózes nyomaira bukkanhattak a kutatók Egyiptomban

Mózes a Biblia egyik leghíresebb alakja, de soha nem találtak róla megerősített egyiptomi feljegyzést. Azonban az Armstrong Bibliai Régészeti Intézet jelentése szerint a próféta valószínűleg Szenenmutként rejtőzködött, egy titokzatos közemberként, aki az ókori Egyiptom egyik leghatalmasabb udvaronca lett.
A bibliai kronológiát felhasználva azzal érveltek, hogy Szenenmut Mózesnek tulajdonított időszakban élt, akinek születését Kr. e. 1526 körülire helyezték. Hatsepszutot, I. Thotmesz fáraó lányát azonosították a hercegnőként, aki megmentette Mózest a Nílusból és a királyi udvarba vitte. Sőt, a jelentés Szenenmut közel 90 címet gyűjtött össze, és beszámolt katonai szolgálatáról Etiópiában, párhuzamot vonva Mózes későbbi beszámolóival, akik egy ottani egyiptomi hadjáratot vezettek.
A legszembetűnőbb az volt, hogy Szenenmut körülbelül abban az évben tűnt el a történelmi feljegyzésekből, amikor a bibliai idővonal szerint Mózes betöltötte a 40. életévét, megölt egy egyiptomi munkafelügyelőt, és száműzetésbe menekült. Szenenmut két befejezetlen sírt, egy összetört szarkofágot és ismeretlen nyughelyet hagyott maga után. Néhány portréját szándékosan megrongálták, ami a támogatók szerint azt az elítélést tükrözi, amellyel Mózes szembesült volna, miután elmenekült a fáraó haragja elől.
Azonban egyetlen felirat sem köti közvetlenül Szenenmutot Mózeshez, és nem azonosítja őt héberként, az elmélet pedig a vitatott Exodus-kronológián és közvetett párhuzamokon alapul, nem pedig végleges régészeti bizonyítékokon.
Mi szerepel az Exodus-kronológiában?
A Biblia Exodus, az az Kivonulás könyve szerint egy meg nem nevezett fáraó elrendelte az újszülött héber fiúk megölését, ami arra késztette Mózes anyját, hogy három hónapig elrejtse őt, mielőtt egy kosárba helyezte volna. Végül a fáraó lánya felfedezte a csecsemőt, és fiaként nevelte fel, míg az Újszövetség szerint Mózes az egyiptomiak minden bölcsességében részesült. A Christopher Eames régész által írt jelentés Hatsepszut fiatalkorára helyezte ezeket az eseményeket, és azzal érvelt, hogy a jelleme illik a Bibliában leírt együttérző hercegnőhöz.
Az egyiptomi feljegyzések szerint Szenenmut a királyi családon kívül született, Ramose és Hatnofer nevű szülők gyermekeként, akik közül egyik sem tűnt fontos adminisztratív vagy vallási pozíciónak. Szerény származása ellenére drámaian felemelkedett, miután Hatsepszut királynő lett, majd később átvette a fáraó teljes hatalmát. Szenenmut lett a főintézője, királyi építésze és egyik legmegbízhatóbb tanácsadója, aki több tucat címet is kiérdemelt, amelyek Egyiptom elitjébe emelték.
Emellett Hatsepszut lányának, Neferurénak a nevelőjévé nevezték ki, és számos szoborral ábrázolták, amint a fiatal hercegnőt tartja és átöleli. Ezek a művek önmagában is szokatlanok, ugyanis a gyűjtemény méretével csak a királyi családhoz tartozó szobrok vetekedhetnek. A jelentés azzal érvelt, hogy Szenenmut különleges helyzete azzal magyarázható, ha a királyi udvarba fogadták volna, ahogy a Biblia szerint Mózest is.
Mózes és Senenmut katonai útja is hasonló
Úgy tartják, hogy I. Thotmesz uralkodása alatt Szenenmut részt vett a Kusita Királyságban vívott hadjáratokban, és esetleg dandárparancsnoki rangot is elért.
A Biblia nem írja le, hogy Mózes egy etióp hadjáratot vezetett volna, de a későbbi zsidó írók igen. Az első századi történész, Josephus Flavius Flavius A zsidók régiségei című művében egy fejezetet szentelt Mózes állítólagos etiópiai katonai győzelmeinek, míg egy hasonló esetet évszázadokkal korábban feljegyzett Artapanosz.
A Biblia azt is állítja, hogy Mózes egy kusita nőt vett feleségül, bár ez a házasság azután történt, hogy elhagyta Egyiptomot. Ezzel szinte párhuzamosan Szenenmutnak az udvarban töltött évei alatt nem volt ismert felesége vagy gyermeke - írta a Daily Mail.