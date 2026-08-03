Hónapokig szenvedett az édesanya – kiderült, egy ollót hagytak benne az orvosok

Egészen döbbenetes és sokkoló műhiba-ügyről cikkeznek világszerte: egy brazil nőben ugyanis egy műtétet követően három hónapra ottfelejtettek az orvosok egy 18 centiméteres sebészollót. Az eszközt csak azt követően vették észre és távolították el, hogy a háromgyermekes édesanya már folyamatos kínokat élt át.

Rendkívül súlyos műhiba: egy ollót hagytak az orvosok a nő hasában

Fotó: Unsplash

Erica Cristina Bannai Von Hoonholtz még januárban esett át hiszterektómián a brazil Bragança Paulista városában. A nő nem sokkal később kezdte tapasztalni az alhasi fájdalmakat, amik az idővel egyre rosszabbá váltak. Amikor kórházba ment, már nem hatottak a gyógyszerek: sem a fájdalma nem csökkent, sem a hányás nem maradt abba.

"Elviselhetetlen volt, mintha valami ki akarna szabadulni belőlem" – idézte fel a nő, akit végül április 11-én tártak fel, hogy eltávolítsák az ollót, ami miatt ekkorra már a vékonybele egy része is elhalt.

Sokkoló műhiba: 18 centis ollót hagytak a testében

Az orvosi tévedésnek köszönhetően Erica idén már a negyedik műtéten van túl. Az első operáció volt, ami mindent elindított, a második, amikor megtalálták és eltávolították a bent felejtett ollót, amit két újabb helyreállító műtét követett. Noha a kórház minden költséget állt, emellett jóvátételt is ajánlottak fel neki (hogy ezt aláírta-e az asszony, azt nem tudni), Erica rettenetesen aggódik. Tudomására jutott ugyanis, hogy az az orvos, aki bennehagyta az ollót, azóta is praktizál, igaz, épp egy másik kórházban.

A hatóságok mindeközben teljes vizsgálatot indítottak – írja a The Sun oldala.