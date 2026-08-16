Három perc alatt vitték el a milliókat érő festményeket egy olasz múzeumból

Mindössze 180 másodperc alatt három értékes festményt loptak el a Parma közelében található Magnani-Rocca Alapítvány gyűjteményéből március 22-én. A műkincsrablás során a tettesek egy ablakon keresztül jutottak be az épületbe, az akciót biztonsági kamera is rögzítette.

A műkincsrablás során három értékes festményt vittek el a Parma közelében található múzeumból (A kép illusztráció)

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A felvételeken két, arcát eltakaró, zseblámpával felszerelkezett férfi látható. A tolvajok Auguste Renoir Halak, Paul Cézanne Csendélet cseresznyével, valamint Henri Matisse Odaliszk a teraszon című festményét vették le a falról. A képeket ezután az ablakhoz vitték, és átadták egy odakint várakozó társuknak.

Jelzavarót használtak a műkincsrablás során

A Daily Mail információi szerint a tettesek jelzavaró berendezéssel akadályozták meg, hogy a múzeum riasztórendszere azonnal működésbe lépjen. A berendezés hatása azonban a menekülés során megszűnt, így a rendszer végül riasztotta a biztonsági szolgálatot.

A banda a betörés elején egy tűzoltó készüléket is működésbe hozott a biztonsági szolgálat helyisége közelében, hogy elterelje a figyelmet. Ez később fontos nyommá vált a nyomozásban. Bár a készülék sorozatszámát eltávolították, a hatóságoknak sikerült kapcsolatot találniuk a gyanúsítottak és annak származási helye között.

A rendőrök azt a szerszámot is visszakövették, amellyel a múzeum ablakát betörték, és azonosították az üzletet, ahol azt megvásárolták.

Egy televízió dobozában kerültek elő a festmények

A nyomozók lehallgatásokkal folytatták az adatgyűjtést, majd összesen 13 helyszínen tartottak házkutatást. A rendőrség pénteki tájékoztatása szerint az ellopott műalkotások végül egy parmai ház raktárhelyiségéből kerültek elő.

A három festményt egy síkképernyős televízió kartoncsomagolásában rejtették el. Az ügyben öt moldovai állampolgárt fogtak el. A hatóságok szerint a gyanúsítottak korábban elsősorban üzleteket és irodákat fosztottak ki.

A Parmától mintegy 19 kilométerre található Magnani-Rocca Alapítvány Luigi Magnani művészettörténész gyűjteményének ad otthont. A kollekcióban többek között Albrecht Dürer, Francisco Goya és Claude Monet alkotásai is megtalálhatók.