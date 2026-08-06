Élete végéig börtönbe kerül a müncheni gázolásos merénylet elkövetője

Életfogytiglani börtönbüntetésre ítéltek egy 25 éves afgán férfit, aki tavaly egy szakszervezeti tüntetésbe gázolt autójával Münchenben, két embert megölve.

Egy életre a rácsok mögé került a tavalyi müncheni gázolásos merénylet elkövetője. Fotó: MICHAELA STACHE / AFP

Egy életre a rácsok mögé került a tavalyi müncheni gázolásos merénylet elkövetője

A Müncheni Legfelsőbb Tartományi Bíróság szóvivője elmondta, hogy a bíróság különösen súlyosnak minősítette a bűncselekményt. Ez a megállapítás a német jog szerint általában kizárja a 15 év utáni feltételes szabadlábra helyezést. A szóvivő tájékoztatása szerint a férfit többek között kétrendbeli gyilkosságban és 23 rendbeli gyilkossági kísérletben találták bűnösnek.

Az ügyészség szerint a férfi, akit a személyiségi jogok védelme érdekében Farhad N. néven azonosítottak, vallási motivációból cselekedett, amit úgy fogott fel, mint „választ a muszlimok szenvedéseire a túlnyomóan iszlám országokban”. 2025 februárjában egy magasabb fizetésekért demonstráló szakszervezeti aktivistákból álló csoportba hajtott gépkocsijával Münchenben. A gázolásban egy 37 éves nő és 2 éves kislánya életét vesztette, és több mint 40 ember megsérült. A férfi annak idején beismerte a gázolás elkövetését - írta a Reuters.