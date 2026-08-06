Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Magyar Péter: Átvészeltük a leginkább kritikus napokat - élőben a kormányzati sajtótájékoztató az Origón

gázolásos merénylet

Élete végéig börtönbe kerül a müncheni gázolásos merénylet elkövetője

21 órája
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
2025 februárjában két ember életét követelte egy tömegbe hajtó sofőr Münchenben. Az elkövetőt most kétrendbeli gyilkosságban és 23 rendbeli gyilkossági kísérletben találták bűnösnek.
Link másolása
Vágólapra másolva!
gázolásos merényletmünchengyilkosságéletfogytiglani börtönbüntetés

Életfogytiglani börtönbüntetésre ítéltek egy 25 éves afgán férfit, aki tavaly egy szakszervezeti tüntetésbe gázolt autójával Münchenben, két embert megölve.

Egy életre a rácsok mögé került a tavalyi müncheni gázolásos merénylet elkövetője
Egy életre a rácsok mögé került a tavalyi müncheni gázolásos merénylet elkövetője. Fotó: MICHAELA STACHE / AFP

Egy életre a rácsok mögé került a tavalyi müncheni gázolásos merénylet elkövetője

A Müncheni Legfelsőbb Tartományi Bíróság szóvivője elmondta, hogy a bíróság különösen súlyosnak minősítette a bűncselekményt. Ez a megállapítás a német jog szerint általában kizárja a 15 év utáni feltételes szabadlábra helyezést. A szóvivő tájékoztatása szerint a férfit többek között kétrendbeli gyilkosságban és 23 rendbeli gyilkossági kísérletben találták bűnösnek.

Az ügyészség szerint a férfi, akit a személyiségi jogok védelme érdekében Farhad N. néven azonosítottak, vallási motivációból cselekedett, amit úgy fogott fel, mint „választ a muszlimok szenvedéseire a túlnyomóan iszlám országokban”. 2025 februárjában egy magasabb fizetésekért demonstráló szakszervezeti aktivistákból álló csoportba hajtott gépkocsijával Münchenben. A gázolásban egy 37 éves nő és 2 éves kislánya életét vesztette, és több mint 40 ember megsérült. A férfi annak idején beismerte a gázolás elkövetését - írta a Reuters.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!