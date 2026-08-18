Milliókat fizetnek egy hónapra ezért az álommunkáért – csak a felhőket kell videózni

Sokan keresik álmaik munkáját: sok pénz, kevés munka, közben pedig lehet merengeni a szabadban. Ha valaki pontosan ilyen állásra vágyott, most nagyon bánhatja, hogy lemaradt róla: Kínában ugyanis havi közel 2,8 millió forintot fizettek azért, hogy valaki egy hegy tetején éljen, és naponta felhőket videózzon – adta hírül a VnExpress.

Majdnem 3600 ember jelentkezett arra az állásra, amelynél a munkahely egy 2217 méter magas hegycsúcs volt, a feladat pedig felhők videózása.

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Közel 3600-an pályáztak az álommunkára

A Honan tartományban található Laojun-hegy üzemeltetői egy hónapos különleges munkát hirdettek meg.

A kiválasztott jelentkezőnek 30 napot kellett a 2217 méter magas hegycsúcson töltenie, és minden nap videót készítenie a felhőkről.

A fizetés 60 ezer jüan, nagyjából 2,8 millió forint. Ha lúd, legyen kövér: szállás és a kaja is jár a felhőnézés mellé.

Nem meglepő, hogy rengetegen jelentkeztek: csaknem 3600 pályázó szállt versenybe. A jelentkezőknek a kínai TikTokként ismert Douyinra kellett feltölteniük egy saját videót, a kiválasztásnál pedig a lájkok száma, a tartalom minősége és a videó népszerűsége is számított.

Egy 22 éves fiatal nyerte el a különleges állást

A befutó végül a 22 éves tartalomkészítő, Li Sz-chen lett, akinek pályázati videóját több mint 1,8 millióan nézték meg, és mintegy 110 ezren reagáltak rá.

A Laojun-hegy Kína egyik népszerű turistacélpontja.

A 2217 méteres csúcsot gyakran borítja köd és felhő, a különleges látvány miatt pedig sokszor úgy tűnik, mintha a hegy egy hatalmas felhőtenger fölött lebegne.

Felhőtenger gomolyog a Laojun-hegy felett Luoyangban, Kína közép-kínai Henan tartományában, 2026. július 6-án este

Fotó: AFP

A kampány célja éppen ennek a látványnak a népszerűsítése volt: az üzemeltetők egy hónapon át minden nap új felvételeket szerettek volna megosztani a hegytetőről. A munkakör így nagyjából annyiból áll, hogy valaki egy hónapig a hegyen éljen, gyönyörködjön a kilátásban és videózzon – mindezt havi csaknem 2,8 millió forintért.

A világ más részein sem kell messzire menni, ha valaki igazán furcsa munkára vágyik – akadnak egészen meghökkentő állások.