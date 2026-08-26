A munkahelyi WC-n halt meg, mégsem számít munkabalesetnek, mert nem kapcsolta be a számítógépét

Egy 39 éves kínai programozó a munkahelye WC-jében halt meg, a hatóság azonban nem ismerte el munkával összefüggő halálesetként. Az indoklás szerint a férfi még el sem jutott a munkaállomásáig, és a számítógépét sem kapcsolta be – írja a Dexerto.

A munkahelyére érkezett, bejelentkezett, majd a mosdóba ment – onnan azonban már nem jött ki. A 39 éves programozó halálát mégsem minősítették munkabalesetnek.

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Még nem kezdett el dolgozni a munkahelyén

A kétgyermekes férfit a sajtó Xing Zhi álnéven említi. A férfi Sencsenben dolgozott programozóként, és április 23-án reggel 8:56-kor érkezett meg a cége parkolójába. „Bejelentkezett, majd mivel a 11. emeleten dolgozott, megkérdezte a biztonsági őrt, merre találja a második emeleti mosdót.

Néhány perccel később bement az illemhelyiségbe, ahonnan már nem jött ki. Délelőtt 11:28-kor találtak rá eszméletlenül.

A kollégái defibrillátorral próbálták újraéleszteni, a mentőket is riasztották, de az orvos 12:50-kor már csak a férfi halálát tudta megállapítani.

A pontos ok nem ismert.

A munkáltató nem közölt összegű kártérítést fizetett a családnak, a feleség pedig azt szerette volna elérni, hogy férje halálát munkával összefüggőként ismerjék el. A sencseni humánerőforrás- és társadalombiztosítási hivatal július 3-án azonban elutasította a kérelmet.

Felesége szerint rendszeresen túlórázott

A határozat szerint Xing halála nem felelt meg a munkabalesetre vonatkozó feltételeknek. A felesége által rögzített beszélgetésben a hivatal egyik munkatársa állítólag azzal indokolta a döntést, hogy a férfi a WC-be ment, mielőtt feljutott volna a 11. emeletre, elérte volna a munkaállomását, vagy bármilyen munkával kapcsolatos feladatot végzett volna. A feleség közigazgatási felülvizsgálatot kért a döntés miatt.

Az asszony szerint férje rendszeresen késő estig dolgozott. A biztonsági kamerák felvételei alapján

általában a munkaideje lejárta után körülbelül három órával hagyta el a céget, áprilisban pedig a legtöbb munkanapon este 9 körül indult haza.

A nő szerint ezért sem lehet figyelmen kívül hagyni, hogy férje a munkába érkezése után, a munkahelyén halt meg.

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