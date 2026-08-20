28 éves férfit temetett maga alá a föld, súlyos munkavédelmi hiányosságokat tártak fel

Egy 28 éves építőmunkás meghalt, két társa pedig megsérült, amikor munka közben beomlott egy árok az ohiói Milfordban. A munkahelyi baleset 2025. december 5-én történt, amikor a dolgozók egy lakóingatlan udvarán csapadékvíz-elvezető csövet fektettek – számolt be róla a Daily Mail.

A munkahelyi baleset során beomlott a több mint két méter mély árok (A kép illusztráció)

Fotó: Unsplash

A szövetségi dokumentumok szerint Jose Alberto Barajas Martinez egy mintegy 2,4 méter mély árokban dolgozott, amikor annak fala beomlott. A férfit teljesen maga alá temette a föld, két munkatársa pedig részben rekedt a törmelék alatt.

A helyszínre érkező mentők az egyik munkást eszméletlenül találták, míg a másik két férfi ébren volt. Az árok annyira instabilnak bizonyult, hogy a tűzoltók nem tudtak azonnal bemenni, ezért a földet fokozatosan, vödrökkel távolították el.

Az egyik túlélő nyolc csonttörést, a másik két bordatörést szenvedett. A beszámoló szerint artériás, szív- és tüdősérüléseket is megállapítottak náluk, valamint mindkettőjüknél rabdomiolízis alakult ki. Ennél az állapotnál a sérült izomszövet lebomlásakor a szervezet számára káros anyagok kerülhetnek a véráramba.

Súlyos hiányosságokat tártak fel a munkahelyi baleset után

Az amerikai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Hivatal (OSHA) vizsgálata szerint az árokban nem alkalmazták a mélysége miatt előírt, beomlás elleni védelmi rendszereket. Nem volt megfelelő dúcolás, rézsűzés vagy speciális árokvédő szerkezet sem.

A vizsgálók szerint a munkáltató nem végzett megfelelő helyszíni ellenőrzéseket, a dolgozók nem kaptak megfelelő képzést a veszélyek felismerésére, és a biztonságos kijutás feltételeit sem biztosították. A mentéskor létra sem volt az árokban. A kitermelt földet és a munkagépeket sem tartották az előírt biztonságos távolságban.

Midwest construction worker died nightmarishly claustrophobic death while working in storm drain https://t.co/X989mjDM1e — Daily Mail (@DailyMail) August 19, 2026

Öt szabálytalanságot állapítottak meg

A kertépítéssel és medencék telepítésével foglalkozó Whispering Creek LLC-vel szemben öt szabálytalanságot állapítottak meg. Az eredetileg javasolt bírságok összege 231 714 dollár volt, amelyet egy megállapodás keretében 49 ezer dollárra csökkentettek.

A hatósági vizsgálat szerint a cég tulajdonosa, David Baumgardner a helyszínen tartózkodott, így ismerte az árok mélységét és kialakítását. A férfi közölte, hogy korábban már alkalmaztak beomlás elleni védelmi megoldásokat. A vizsgálók ugyanakkor azt állapították meg, hogy ezúttal nem biztosították és nem alkalmazták ezeket.

A rendőrségi jelentés lehetséges bűncselekményként felelőtlen magatartással okozott emberölést és gondatlan testi sértést is megjelölt. Vádemelés egyelőre nem történt, az ügyet a Clermont megyei ügyészség vizsgálja.