Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
munkahelyi baleset

28 éves férfit temetett maga alá a föld, súlyos munkavédelmi hiányosságokat tártak fel

56 perce
Olvasási idő: 6 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Egy 28 éves építőmunkás meghalt, két társa pedig súlyosan megsérült, amikor munka közben beomlott egy több mint két méter mély árok az Egyesült Államokban. A dolgozók egy csapadékvíz-elvezető csövet fektettek, amikor rájuk omlott a föld. A későbbi hatósági vizsgálat több súlyos munkavédelmi hiányosságot is feltárt.
Link másolása
Vágólapra másolva!
munkahelyi balesetépítőmunkásOhio

Egy 28 éves építőmunkás meghalt, két társa pedig megsérült, amikor munka közben beomlott egy árok az ohiói Milfordban. A munkahelyi baleset 2025. december 5-én történt, amikor a dolgozók egy lakóingatlan udvarán csapadékvíz-elvezető csövet fektettek – számolt be róla a Daily Mail.

A munkahelyi baleset során beomlott a több mint két méter mély árok
A munkahelyi baleset során beomlott a több mint két méter mély árok (A kép illusztráció)
Fotó:  Unsplash

A szövetségi dokumentumok szerint Jose Alberto Barajas Martinez egy mintegy 2,4 méter mély árokban dolgozott, amikor annak fala beomlott. A férfit teljesen maga alá temette a föld, két munkatársa pedig részben rekedt a törmelék alatt.

A helyszínre érkező mentők az egyik munkást eszméletlenül találták, míg a másik két férfi ébren volt. Az árok annyira instabilnak bizonyult, hogy a tűzoltók nem tudtak azonnal bemenni, ezért a földet fokozatosan, vödrökkel távolították el.

Az egyik túlélő nyolc csonttörést, a másik két bordatörést szenvedett. A beszámoló szerint artériás, szív- és tüdősérüléseket is megállapítottak náluk, valamint mindkettőjüknél rabdomiolízis alakult ki. Ennél az állapotnál a sérült izomszövet lebomlásakor a szervezet számára káros anyagok kerülhetnek a véráramba.

Súlyos hiányosságokat tártak fel a munkahelyi baleset után

Az amerikai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Hivatal (OSHA) vizsgálata szerint az árokban nem alkalmazták a mélysége miatt előírt, beomlás elleni védelmi rendszereket. Nem volt megfelelő dúcolás, rézsűzés vagy speciális árokvédő szerkezet sem.

A vizsgálók szerint a munkáltató nem végzett megfelelő helyszíni ellenőrzéseket, a dolgozók nem kaptak megfelelő képzést a veszélyek felismerésére, és a biztonságos kijutás feltételeit sem biztosították. A mentéskor létra sem volt az árokban. A kitermelt földet és a munkagépeket sem tartották az előírt biztonságos távolságban.

Az OSHA szabályai szerint az 1,5 méternél mélyebb árkoknál megfelelő védelmi rendszert kell alkalmazni a beomlás veszélyének csökkentésére.

Öt szabálytalanságot állapítottak meg

A kertépítéssel és medencék telepítésével foglalkozó Whispering Creek LLC-vel szemben öt szabálytalanságot állapítottak meg. Az eredetileg javasolt bírságok összege 231 714 dollár volt, amelyet egy megállapodás keretében 49 ezer dollárra csökkentettek.

A hatósági vizsgálat szerint a cég tulajdonosa, David Baumgardner a helyszínen tartózkodott, így ismerte az árok mélységét és kialakítását. A férfi közölte, hogy korábban már alkalmaztak beomlás elleni védelmi megoldásokat. A vizsgálók ugyanakkor azt állapították meg, hogy ezúttal nem biztosították és nem alkalmazták ezeket.

A rendőrségi jelentés lehetséges bűncselekményként felelőtlen magatartással okozott emberölést és gondatlan testi sértést is megjelölt. Vádemelés egyelőre nem történt, az ügyet a Clermont megyei ügyészség vizsgálja.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!