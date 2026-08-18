Új rekord született: strucctojás méretű hólyagkövet távolítottak el egy férfi testéből

Egy 3,1 kilogrammos hólyagkövet távolítottak el egy férfi testéből az orvosok Srí Lankán egy műtét során, amivel egy új rekord született. Az 55 éves beteg agyvérzést követően került kórházba, majd a kezelés során fedezték fel a követ a húgyhólyagjában, miután vizelési nehézségekre panaszkodott.

Strucctojás méretű hólyagkövet távolítottak el a műtét során / Fotó: Unsplash (Képünk illusztráció)

Strucctojás méretű hólyagkövet távolítottak el a műtét során

Az orvosok végül a múlt hét folyamán eltávolították a hólyagkövet, amely egy egészséges újszülött súlyával és egy strucctojás méretével volt egyenlő.

A rendelkezésre álló feljegyzések szerint ez a legnagyobb, műtéttel eltávolított húgykő, amelyet valaha dokumentáltak

– mondta el a műtétet vezető Dr. Prahalahan Balakrishnan, a BBC Sinhala című műsorában. Hozzátette, a beteg már sokkal jobban van, bár továbbra is kórházban fekszik, ahol más betegségek miatt kap kezeléseket. Dr. Balakrishnan azt is elárulta, a kő feltehetően öt-tíz évig lehetett a páciens hólyagjában, mielőtt eltávolították.