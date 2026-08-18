Új rekord született: strucctojás méretű hólyagkövet távolítottak el egy férfi testéből

Egy 3,1 kilogrammos hólyagkövet távolítottak el egy férfi testéből az orvosok Srí Lankán egy műtét során, amivel egy új rekord született. Az 55 éves beteg agyvérzést követően került kórházba, majd a kezelés során fedezték fel a követ a húgyhólyagjában, miután vizelési nehézségekre panaszkodott.
Strucctojás méretű hólyagkövet távolítottak el a műtét során
Az orvosok végül a múlt hét folyamán eltávolították a hólyagkövet, amely egy egészséges újszülött súlyával és egy strucctojás méretével volt egyenlő.
A rendelkezésre álló feljegyzések szerint ez a legnagyobb, műtéttel eltávolított húgykő, amelyet valaha dokumentáltak
– mondta el a műtétet vezető Dr. Prahalahan Balakrishnan, a BBC Sinhala című műsorában. Hozzátette, a beteg már sokkal jobban van, bár továbbra is kórházban fekszik, ahol más betegségek miatt kap kezeléseket. Dr. Balakrishnan azt is elárulta, a kő feltehetően öt-tíz évig lehetett a páciens hólyagjában, mielőtt eltávolították.
A hólyagkő (cystolithiasis) a húgyhólyagban kialakuló vagy odavándorló kristályos ásványi lerakódás. Bár a vesekövekhez viszonyítva ritkább, a panaszok sokszor jelentősek, és kezeletlenül komoly szövődményeket is okozhat. A húgyhólyagban kialakuló kövek képződésének alapja a vizelet pangása: ha a hólyag nem tud teljesen kiürülni, a vizelet besűrűsödik, majd az ásványi anyagok (kalcium, foszfát, húgysav, cisztin stb.) kicsapódhatnak, kristályosodhatnak, mint egy túltelített oldatban. A folyamat lassú, és nagyon sokáig tünetmentes lehet. Más esetben a kövek a vesében is képződhetnek, majd a vesekövek a húgyhólyagba kerülnek és itt méretük tovább növekszik.