Nagy-Britannia élelmiszerhiánnyal nézhet szembe a súlyos aszály miatt

Nagy-Britannia mezőgazdasága egyre súlyosabb következményekkel szembesül a történelmi aszály miatt. A brit gazdák szerint a rekordalacsony csapadék, a gyenge terméshozamok és az öntözési korlátozások miatt egyes élelmiszerekből hiány alakulhat ki az országban.

Nagy-Britannia: élelmiszerhiányt okozhat a történelmi aszály

Fotó: INA FASSBENDER / AFP

A búzaföldeken különösen súlyos a helyzet: több gazda szerint a növények mindössze feleakkorák, mint egy átlagos évben. Angliában ráadásul minden korábbinál hamarabb kezdődött meg az aratás, mivel a termelők igyekeznek megmenteni azt a termést, amely még betakarítható.

A brit meteorológiai szolgálat adatai szerint Anglia júliusban az átlagos csapadékmennyiség mindössze nyolc százalékát kapta, így minden jel arra utal, hogy ez volt a mérések történetének legszárazabb júliusa. Több mint 23 millió ember él olyan térségben Angliában és Walesben, ahol locsolási tilalom van érvényben.

A gazdák szerint állami segítségre van szükség

Tom Bradshaw arra kérte a brit kormányt, hogy adókedvezményekkel támogassa a gazdákat víztározók építésében, mert a jelenlegi körülmények között csak így lehet felkészülni a jövő hasonló aszályaira.

A Mezőgazdasági és Kertészeti Fejlesztési Testület (AHDB) szerint a gabonafélék – különösen a búza és az árpa – szenvedték el a legnagyobb károkat. Az idei aratás a szervezet 2006 óta vezetett nyilvántartásában a legkorábban kezdődött, miközben a terméshozamok sok helyen a tízéves átlag alatt maradtak.

A gazdák szerint a növekvő költségek, a támogatások csökkenése és az egyre szélsőségesebb időjárás miatt sok mezőgazdasági vállalkozás már a túlélésért küzd. A Country, Land and Business Association vezetője, Gavin Lane úgy fogalmazott: egyes termelők számára ez lehet az utolsó aratás, ha nem érkezik gyors állami segítség.