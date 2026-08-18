A tűzvészek után most az áradások miatt aggódhatnak a britek, özönvízszerű eső és zivatarok érkeznek

Az Egyesült Királyságban az elmúlt időszakban egymást követték a hőhullámok, amelyek súlyos aszályhoz és pusztító erdő- és bozóttüzekhez vezettek. Nagy-Britannia most azonban gyökeres időjárási fordulatra készül: több térségben heves zivatarok és felhőszakadások érkezhetnek, amelyek helyenként villámárvizeket is okozhatnak, mivel a teljesen kiszáradt, kemény talaj nehezen képes elnyelni a hirtelen lehulló nagy mennyiségű csapadékot.

Nagy-Britannia: özönvízszerű eső és zivatarok jönnek a hónapokig tartó aszály után Fotó: - / WEST MIDLANDS FIRE SERVICE

Az Egyesült Királyságban az elmúlt időszakban egymást követték a hőhullámok, amelyek súlyos aszályhoz és pusztító erdő- és bozóttüzekhez vezettek. Most azonban gyökeres fordulat következhet: a heves esőzések az ország jelentős részén enyhíthetik a szárazságot, ugyanakkor új veszélyeket is magukkal hozhatnak.

A legrosszabb időjárásra várhatóan csütörtökön kell számítani, amikor Skócia felől kiadós és zivataros záporok vonulnak dél felé. A Met Office helyettes vezető meteorológusa, Mike Silverstone szerint az intenzív záporok miatt felszíni elöntések is kialakulhatnak.

A szakember arra is felhívta a figyelmet, hogy miközben egyes területeken rövid idő alatt jelentős mennyiségű eső hullhat, más térségek szinte teljesen kimaradhatnak a csapadékból.

A szárazság után újabb szélsőség jöhet

Az eső elsősorban Anglia és Wales számos részén jelenthet komoly segítséget, ahol már régóta várják a számottevő csapadékot. A Met Office szerint több térségben most érkezhet meg az első igazán jelentős eső hosszú idő után.

Londonban és Délkelet-Angliában ugyanakkor várhatóan jóval szárazabb marad az idő, és a napsütés is megmaradhat. Délen és Walesben a következő napokban 20 Celsius-fok körüli, míg északon inkább a 20 fok alatti hőmérséklet lehet jellemző.

A zivataros idő pénteken is folytatódhat, ezt követően azonban szombaton ismét szárazabb, nyugodtabb időjárásra lehet számítani. A hétvége és a jövő hét első fele várhatóan nagyrészt száraz és csendes lesz, bár délkeleten még előfordulhatnak záporok.

A mostani esőzések ellenére azonban a nyárnak még nincs feltétlenül vége. A meteorológusok szerint augusztus hátralévő részében továbbra is kialakulhatnak meleg, párás időszakok, sőt szeptember első felében egy újabb hőhullám sem zárható ki, különösen az ország déli részén.

Nagy-Britanniát május óta rendkívüli időjárás sújtja. Anglia kétharmadában és Wales teljes területén aszályos körülményeket állapítottak meg, a kiszáradt földeken pedig hatalmas területek váltak sárgává. A víztározók és vízkészletek szintje is jelentősen csökkent.

A múlt héten 38,1 Celsius-fokot is mértek, ami az év eddigi legmagasabb értéke volt. Ez csak kevéssel maradt el a 2022-ben mért, 40,3 fokos brit rekordtól. A rendkívüli hőség miatt több helyen pusztító tüzek alakultak ki, az egyik legnagyobb tűz Stourbridge-ben 19 otthont semmisített meg.