Itt vannak a leglenyűgözőbb képek a 2026-os napfogyatkozásról - galéria

Nagy-Britanniában és Európa számos más országában teljes sötétség helyett részleges napfogyatkozást láthattak, Londonban például a Nap mintegy 92 százalékát takarta el a Hold.

Horvátországban így látták a napfogyatkozást!

Ilyen volt a napfogyatkozás Magyarországon

Az Origo olvasói fotókat kapott a napfogyatkozás nem várt hatásairól, azaz a Hármashatár-hegy és a Normafa környékén kialakult forgalmi dugóról. A beszámolók szerint sokan inkább ott hagyták az kocsit a hegyen és elindultak gyalog haza.

Olvasónk beszámolója szerint teljesen beragadt a hegyről levezető kocsisor, sokan pedig inkább le is rakták az autót és elindultak gyalog haza.

Szerda este Magyarországról is megfigyelhető volt a különleges égi jelenség. A napfogyatkozás Sopronban is látványos volt, olvasónk pedig fotókon örökítette meg a jelenséget.

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