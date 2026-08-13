Itt vannak a leglenyűgözőbb képek a 2026-os napfogyatkozásról - galéria

Ahogy az Origo is beszámolt róla, különleges látványban lehetett részük azoknak, akik szerda este megfelelő helyről figyelték az eget: Magyarországról is látható volt a részleges napfogyatkozás. Azonban Európa több pontján a napfogyatkozás teljes volt, ezekből a képekből gyűjtöttük össze most a leglátványosabbakat.
A Hold árnyéka Grönlandon és Izlandon át haladt, majd Spanyolországot is elérte, ahol hatalmas tömegek gyűltek össze, hogy szemtanúi legyenek a ritka pillanatnak. Spanyolország egyes részein rövid időre teljesen eltűnt a Nap, az ég elsötétült, és előbukkant a Nap látványos koronája - írja a BBC.
A képre kattintva galéria nyílik!
Nagy-Britanniában és Európa számos más országában teljes sötétség helyett részleges napfogyatkozást láthattak, Londonban például a Nap mintegy 92 százalékát takarta el a Hold.
Horvátországban így látták a napfogyatkozást!
Ilyen volt a napfogyatkozás Magyarországon
Az Origo olvasói fotókat kapott a napfogyatkozás nem várt hatásairól, azaz a Hármashatár-hegy és a Normafa környékén kialakult forgalmi dugóról. A beszámolók szerint sokan inkább ott hagyták az kocsit a hegyen és elindultak gyalog haza.
Olvasónk beszámolója szerint teljesen beragadt a hegyről levezető kocsisor, sokan pedig inkább le is rakták az autót és elindultak gyalog haza.
Szerda este Magyarországról is megfigyelhető volt a különleges égi jelenség. A napfogyatkozás Sopronban is látványos volt, olvasónk pedig fotókon örökítette meg a jelenséget.
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A ritka égi jelenség akkor alakul ki, amikor a Hold a Föld és a Nap közé kerül, és részben vagy teljesen eltakarja központi csillagunk korongját.