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napfogyatkozás

Itt vannak a leglenyűgözőbb képek a 2026-os napfogyatkozásról - galéria

1 órája
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Augusztus 12-én Európa egy részén teljes napfogyatkozás volt látható, míg máshol - köztük Magyarországon is - részleges napfogyatkozás volt. Az idei napfogyatkozás különösen látványosan alakult, a legjobb képekből készítettünk most egy gyűjtést.
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napfogyatkozásSpanyolországrészleges napfogyatkozás

Ahogy az Origo is beszámolt róla, különleges látványban lehetett részük azoknak, akik szerda este megfelelő helyről figyelték az eget: Magyarországról is látható volt a részleges napfogyatkozás. Azonban Európa több pontján a napfogyatkozás teljes volt, ezekből a képekből gyűjtöttük össze most a leglátványosabbakat.

napfogyatkozás, The Moon uncovers the Sun behind Torrespana TV tower, nicknamed "El Piruli", in the last moments of the solar eclipse as seen from the Cuna Verde viewpoint in Madrid, on August 12, 2026. Millions of Europeans contemplated the sky in awe today during a rare total solar eclipse that will plunge a swathe of Spain into an eerie daytime darkness. The shadow cast when the Moon covers the Sun began in Russia's remote Arctic north at around 1700 GMT and continued in an arc through Greenland and Iceland. Spain is where most people viewed the total eclipse, which crossed the country diagonally from the northern Atlantic coast to the Mediterranean Sea, where it vanished at around 1830 GMT. (Photo by JAVIER SORIANO / AFP)
Részleges napfogyatkozás Németországban - Fotó: JAVIER SORIANO / AFP

A ritka égi jelenség akkor alakul ki, amikor a Hold a Föld és a Nap közé kerül, és részben vagy teljesen eltakarja központi csillagunk korongját. 

A Hold árnyéka Grönlandon és Izlandon át haladt, majd Spanyolországot is elérte, ahol hatalmas tömegek gyűltek össze, hogy szemtanúi legyenek a ritka pillanatnak. Spanyolország egyes részein rövid időre teljesen eltűnt a Nap, az ég elsötétült, és előbukkant a Nap látványos koronája - írja a BBC.

A képre kattintva galéria nyílik!

Galéria: Lenyűgöző képeken a 2026-os napfogyatkozás
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Lenyűgöző képeken a 2026-os napfogyatkozás

Nagy-Britanniában és Európa számos más országában teljes sötétség helyett részleges napfogyatkozást láthattak, Londonban például a Nap mintegy 92 százalékát takarta el a Hold.

Horvátországban így látták a napfogyatkozást!

Ilyen volt a napfogyatkozás Magyarországon

Az Origo olvasói fotókat kapott a napfogyatkozás nem várt hatásairól, azaz a Hármashatár-hegy és a Normafa környékén kialakult forgalmi dugóról. A beszámolók szerint sokan inkább ott hagyták az kocsit a hegyen és elindultak gyalog haza. 

Olvasónk beszámolója szerint teljesen beragadt a hegyről levezető kocsisor, sokan pedig inkább le is rakták az autót és elindultak gyalog haza. 

Szerda este Magyarországról is megfigyelhető volt a különleges égi jelenség. A napfogyatkozás Sopronban is látványos volt, olvasónk pedig fotókon örökítette meg a jelenséget.

A részleges napfogyatkozásról szóló összes hírünket itt találja!

 

Részleges napfogyatkozás 2026
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