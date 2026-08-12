Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
napfogyatkozás

Elképesztő látvány fogadta a Horvátországban nyaralókat: ilyen volt a napfogyatkozás – galéria

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
A 2026-os napfogyatkozás Európa-szerte hatalmas érdeklődést váltott ki, a különleges égi jelenség Horvátországban is látványos pillanatokat tartogatott. Az Origo egyik olvasója Novaljából örökítette meg a napfogyatkozást, amelynek éppen egy hajókirándulás közben lehetett szemtanúja.
Link másolása
Vágólapra másolva!
napfogyatkozáshajókirándulásHorvátországégi jelenség

Ahogy arról az Origo beszámolt, a szerda esti napfogyatkozást Európa számos országából figyelemmel lehetett követni, a különleges égi jelenség pedig rengeteg érdeklődőt vonzott. 

Napfogyatkozás Spanyolországban
Napfogyatkozás Spanyolországban Fotó: Jaime REINA / AFP

Napfogyatkozás 2026: páratlan látvány fogadta a Horvátországban nyaralókat

Spanyolországban a hatóságok becslése alapján akár hatmillióan is felkereshették a napfogyatkozás szempontjából kedvező területeket, míg Izlandon mintegy 80 ezer látogatóval számoltak. Az Origo egyik olvasója pedig a horvátországi nyaralása alkalmával kapta lencsevégre a különleges égi jelenséget. 

Mindenki nagyon izgatottan várta itt Novaljában, hogy milyen mértékben lesz majd látható a napfogyatkozás. Szerencsésnek mondhatjuk magunkat, ugyanis végül valóban különleges látványban volt részünk

- fogalmazott olvasónk az Origónak. Hozzátette: 

Épp egy hajókiránduláson voltunk, amikor kezdetét vette a jelenség. Mindenki nagyon izgatott lett, és egyből elővette a telefonját, hogy megörökítse ezt a nem mindennapi élményt. Tökéletes zárása volt az estének.

Napfogyatkozás 2026: ilyen páratlan látvány fogadta a pihenni vágyókat Novaljában:

Galéria: Káprázatos fotók Horvátországból: ilyen volt a napfogyatkozás az Adrián
Fotó: Olvasói
1/5
Káprázatos fotók Horvátországból: ilyen volt a napfogyatkozás az Adrián
@origo_hu

Egy rossz pillantás, és károsodhat a szemed – így nézd a napfogyatkozást! Augusztus 12-én napfogyatkozás lesz látható Európa több pontjáról, Budapestről is. Mutatjuk, hogyan nézheted biztonságosan, és mit kerülj el mindenképp! #origo #napfogyatkozás #budapest #európa #ritka #égi #jelenség #szemüveg #biztonság #megfigyelés

♬ eredeti hang – Origo - Origo

 

 

 

Részleges napfogyatkozás 2026
Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!