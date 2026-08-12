Elképesztő látvány fogadta a Horvátországban nyaralókat: ilyen volt a napfogyatkozás – galéria

Ahogy arról az Origo beszámolt, a szerda esti napfogyatkozást Európa számos országából figyelemmel lehetett követni, a különleges égi jelenség pedig rengeteg érdeklődőt vonzott.

Napfogyatkozás Spanyolországban Fotó: Jaime REINA / AFP

Napfogyatkozás 2026: páratlan látvány fogadta a Horvátországban nyaralókat

Spanyolországban a hatóságok becslése alapján akár hatmillióan is felkereshették a napfogyatkozás szempontjából kedvező területeket, míg Izlandon mintegy 80 ezer látogatóval számoltak. Az Origo egyik olvasója pedig a horvátországi nyaralása alkalmával kapta lencsevégre a különleges égi jelenséget.

Mindenki nagyon izgatottan várta itt Novaljában, hogy milyen mértékben lesz majd látható a napfogyatkozás. Szerencsésnek mondhatjuk magunkat, ugyanis végül valóban különleges látványban volt részünk

- fogalmazott olvasónk az Origónak. Hozzátette:

Épp egy hajókiránduláson voltunk, amikor kezdetét vette a jelenség. Mindenki nagyon izgatott lett, és egyből elővette a telefonját, hogy megörökítse ezt a nem mindennapi élményt. Tökéletes zárása volt az estének.

Napfogyatkozás 2026: ilyen páratlan látvány fogadta a pihenni vágyókat Novaljában: