Európa évtizedek óta nem látott égi jelenségnek lehetett tanúja - szenzációs képeket mutatunk

Emberek millió várták a minap világszerte azt a különleges napfogyatkozás, amelyet Európa közel 30 éve nem látott. Habár Grönland egyes részein, Izlandon és Spanyolországban teljes napfogyatkozás volt látható (vagyis egy időre teljes sötétség borult a tájra), Európa és az Egyesült Királyság nagy részén csupán részleges napfogyatkozást lehetett megfigyelni. A látványra azonban így is hatalmas tömegek gyűltek össze, a csillagászat szerelmesei pedig arról beszéltek, hogy a jelenség valójában arra emlékeztetette az embereket, milyen lenyűgöző az univerzum.
A teljes napfogyatkozás sávja Oroszország északi részén, Szibéria legészakibb pontján kezdődött, majd az Északi-sarkvidék felett haladt tovább. Kora este elérte Izlandot, onnan pedig dél felé haladt. Sokan különleges napfogyatkozás-néző szemüveget szereztek be, amelyből azonban hiány alakult ki az esemény előtt. Egyesek épp ezért kreatív megoldásokhoz folyamodtak: szűrőedényeket, gabonapelyhes dobozokat és papírlapokat használtak a jelenség biztonságos megfigyelésére.
Mikor következik be napfogyatkozás?
Akkor következik be, amikor a Hold a Nap és a Föld közé kerül, és részben vagy teljesen eltakarja a Nap fényét. A chilei tudós, Yasmin Catricheo épp ezért több ezer kilométert utazott az északnyugat-spanyolországi A Coruñába, hogy láthassa a jelenséget teljes egészében:
A teljes fogyatkozáskor mindenki éljenzett, és együtt osztoztunk az élményben. Nincsenek szavak, amelyek leírhatnák ezt az érzést. Az univerzum lenyűgöző
- nyilatkozta.
A teljes napfogyatkozás mindössze két percig tartott, ám sokak számára életre szóló élményt jelentett. A jelenség különlegessége részben egy kozmikus véletlennek köszönhető: a Nap mintegy 150 millió kilométerre, vagyis körülbelül 400-szor messzebb van a Földtől, mint a Hold. Ugyanakkor a Nap átmérője körülbelül 400-szor nagyobb a Holdénál, ezért az égbolton nagyjából azonos méretűnek látszanak. Teljes napfogyatkozás valahol a Földön nagyjából 18 havonta következik be, egy adott helyről azonban sokkal ritkábban, körülbelül 400 évente lehet megfigyelni.
A következő években azonban valóságos „aranykor” következik a teljes napfogyatkozások szempontjából: 2026 és 2028 között három teljes napfogyatkozás is megfigyelhető lesz a világ különböző pontjairól, írja a BBC.
Napfogyatkozás Magyarországon
A napfogyatkozás hazánkban Sopronban volt a legszebb, ott ugyanis több mint 80 százalékban takarta ki a Hold a Napot. Budapesten nagyjából 60 százalékos volt a takarás, míg a legkevésbé az ország keleti részén volt élvezhető a látvány. A Hold 19 óra 20 perc körül kezdte eltakarni a Napot, a jelenség pedig egészen napnyugtáig, nagyjából 20 óráig volt követhető.