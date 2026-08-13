Európa évtizedek óta nem látott égi jelenségnek lehetett tanúja - szenzációs képeket mutatunk

Emberek millió várták a minap világszerte azt a különleges napfogyatkozás, amelyet Európa közel 30 éve nem látott. Habár Grönland egyes részein, Izlandon és Spanyolországban teljes napfogyatkozás volt látható (vagyis egy időre teljes sötétség borult a tájra), Európa és az Egyesült Királyság nagy részén csupán részleges napfogyatkozást lehetett megfigyelni. A látványra azonban így is hatalmas tömegek gyűltek össze, a csillagászat szerelmesei pedig arról beszéltek, hogy a jelenség valójában arra emlékeztetette az embereket, milyen lenyűgöző az univerzum.

Napfogyatkozás 2026: emberek millió nézték a szabad ég alatt a jelenséget. Fotó: Fabrice COFFRINI / AFP

A teljes napfogyatkozás sávja Oroszország északi részén, Szibéria legészakibb pontján kezdődött, majd az Északi-sarkvidék felett haladt tovább. Kora este elérte Izlandot, onnan pedig dél felé haladt. Sokan különleges napfogyatkozás-néző szemüveget szereztek be, amelyből azonban hiány alakult ki az esemény előtt. Egyesek épp ezért kreatív megoldásokhoz folyamodtak: szűrőedényeket, gabonapelyhes dobozokat és papírlapokat használtak a jelenség biztonságos megfigyelésére.

Mikor következik be napfogyatkozás?

Akkor következik be, amikor a Hold a Nap és a Föld közé kerül, és részben vagy teljesen eltakarja a Nap fényét. A chilei tudós, Yasmin Catricheo épp ezért több ezer kilométert utazott az északnyugat-spanyolországi A Coruñába, hogy láthassa a jelenséget teljes egészében:

A teljes fogyatkozáskor mindenki éljenzett, és együtt osztoztunk az élményben. Nincsenek szavak, amelyek leírhatnák ezt az érzést. Az univerzum lenyűgöző

- nyilatkozta.